В рамках Международного форума моды (МФМ), который пройдет в
Санкт-Петербурге с 1 по 4 ноября, стартует новый конкурс для молодых и
прогрессивных дизайнеров от Faberlic, сообщают организаторы.
Впервые в России молодым дизайнерам представится
возможность в режиме реального времени, разработать одежду будущего и
познакомиться на практике с fashion tech, новым трендом индустрии.
Только десять участников, которые прошли отбор экспертного жюри, получат
возможность пройти четырехдневный образовательный интенсив от известных
экспертов моды: среди них дизайнер марки Snezhana.NYC Снежана Падерина,
основатель и дизайнер марки NNedre Нелли Недре, стилист и основательница Self
Made Studio и Self Made Mag Ольга Слово, CEO Kunjut Textile&Design Мария
Одинокова, основательница и главный дизайнер марки Asya Malbershtein Ася
Мальберштейн и многие другие.
Воркшопы по применению fashion технологий в одежде, лекции по развитию
креативного мышления и PR-продвижению бренда, мастер-классы по прямой печати,
холодному тиснению на коже и не только. Все это ждет молодых дизайнеров на
экспериментальной площадке в Санкт-Петербурге.
2 ноября, в рамках Деловой программы
Международного форума моды, эксперты из сферы fashion, медиа и технологий
соберутся вместе, чтобы обсудить будущее модной индустрии.
Как отразится цифровая революция на сфере fashion? Помогут ли инновационные
технологии вывести Россию в лидеры отрасли на мировой арене? Кто является
ключевыми игроками рынка fashion tech сегодня? Эти насущные вопросы будут
обсуждаться в день «Технологий и дизайна» по инициативе индустриального
партнера форума и одного из лидеров fashion рынка России, компании Faberlic.
Индустрия 4.0 и тотальная цифровизация экономики, ставшая уже массовым трендом,
бросают вызов привычному укладу вещей. Мода, как одна из самых отзывчивых к
изменениям мира индустрий, не могла остаться в стороне. Площадка Международного
Форума Моды превратится в кросс-отраслевую платформу, где лучшие практики из
мира цифровых технологий и моды поделятся своей экспертизой на тему «Цифровая
революция индустрии моды: новые материалы, технологии и компетенции».
Участники дискуссии: Андрей Бурматиков (fashion-директор Faberlic), Иван
Дементьев (директор по развитию Faberlic), Сергей Салкуцан (заместитель
директора по инновациям и предпринимательству Института передовых
производственных технологий СПбПУ), Анна Лебсак-Клейманс (генеральный директор
Fashion Consulting Group, научный руководитель Образовательного центра
«Менеджмент и коммуникации в индустрии моды» НИУ ВШЭ), Buro 24/7, Константин
Лукин (генеральный директор Санкт-Петербургского Синдиката Моды, генеральный
продюсер Санкт-Петербургской Недели Моды), Янина Урусова (основательница
Bezgraniz Couture), Константин Синюшин (генеральный директор венчурного фонда
The Untitled Venchures), Елена Он (основатель исследовательской лаборатории Designmind
в области экспериментальных разработок инновационных материалов), Федор Антонов
(основатель и генеральный директор компании «Анизопринт», занимающейся
разработкой технологии, материалов и оборудования для 3D-печати композитов),
Кирилл Игнатьев (программный директор форсайт-кэмпа в Плесе по теме
FashionNet).
Также в этот день ряд экспертов выступят со специальными лекциями и
презентациями новых проектов на тему взаимодействия технологий и моды, которые
изменят индустрию:
- Антон Алфер, основатель Moda.ru: «Как
IT технологии кардинально изменили fashion индустрию и меняют наш облик»;
- Анна Лебсак-Клейманс: «Профессии
будущего в fashion-индустрии. Перспективы omnichannel образования в России»;
- Катя Дарма, главный редактор Buro
24/7 и Марина Жигалова-Озкан, генеральный директор Disney Russia: «Buro
Forward Initiative 2.0»;
- Игорь Андреев, директор отдела моды
журнала SNC и главный редактор журнала «Numero Россия»: «Путь от ассистента
до главного редактора. Плюсы и минусы работы в глянце. Как устроена
редакция. Иерархия взаимоотношений на примере издательского дома ACMG»;
- Дмитрий Тимуршин, основатель торговой
площадки для молодых дизайнеров: «Среда»: fashion hub как новая среда
обитания для дизайнеров»;
- Артем Кривда, дизайнер и продюсер
fashion-показов, совместно с Tann: «Создание бренда в России и его
продвижение».
С 3 по 4 ноября в рамках
Международного Форума Моды эксперты компании Faberlic, которая сегодня особенно
заинтересована в усилении fashion-направления, в том числе с помощью
высокотехнологичных решений, намерены выбрать лучшие стартапы в области моды и
дизайна, новых медиа и маркетинга. Наиболее перспективные проекты
из области инновационных материалов, e-commerce и уникальных
мобильных приложений для рынка одежды, роботизации пошива, инновационных
технологий маркетинга и big data для оценки спроса и трендов были
отобраны по итогам он-лайн экспертизы. В рамках Международного форума моды
стартапы представят свои разработки Faberlic и экспертам мира моды. Финалисты
получат призы и попадут в корпоративный акселератор Creative
GenerationS. По итогам акселератора команды лучших проектов получат
возможность заключить партнерские соглашения с Faberlic, запустить пилоты
и совместные продукты.
Фотография предоставлена организаторами.