В рамках Международного форума моды (МФМ) был проведен конкурс для молодых и прогрессивных дизайнеров от Faberlic, сообщают организаторы.

Впервые в России молодым дизайнерам представилась возможность в режиме реального времени, разработать одежду будущего и познакомиться на практике с fashion tech, новым трендом индустрии.

Только десять участников, которые прошли отбор экспертного жюри, получили возможность пройти четырехдневный образовательный интенсив от известных экспертов моды.

Воркшопы по применению fashion технологий в одежде, лекции по развитию креативного мышления и PR-продвижению бренда, мастер-классы по прямой печати, холодному тиснению на коже и не только. Все это узнали молодые дизайнеры на экспериментальной площадке в Санкт-Петербурге. Во время обучения участникам нужно было выполнить контрольное задание: создать маленькое черное платье. По результатам интенсивного обучения и защиты конкурсных работ в финал конкурса вышли сразу три участника: Дарья Травникова, Юлия Андросова и Лиза Одиноких. В скором времени победителей ждет коллаборация с Faberlic и создание капсульной коллекции одежды. Дизайнеры примут участие во всех этапах создания и запуска коллекции, начиная от эскизов и заканчивая съемкой рекламной кампании для каталога.

Напомним, что Международный форум моды в Санкт-Петербурге впервые прошел в Центре дизайна Artplay SPb. Форум состоялся под патронатом Министерства промышленности и торговли РФ и правительства Санкт- Петербурга. Масштабное инновационное мероприятие собрало лидеров индустрии моды, производственников, дизайнеров, популярных спикеров и звезд в рамках насыщенной программы.

Все материалы Международного форума моды здесь.