Праздничные мероприятия состоятся 11-12 и 18-19 ноября в 40 магазинах сети «Дочки-Сыночки» по всей стране, сообщается в пресс-релизе компании.

Посетителей ждут сладкие угощения, игры и развлечения. Юных гостей будут встречать клоуны, аквагримеры и аниматоры, ребят удивят причудливыми мыльными пузырями, предложат поучаствовать в викторинах и конкурсе рисунков.

«Дочки-Сыночки» — сеть супермаркетов товаров для детей от 0 до 16 лет. Более 160 магазинов компании открыты в 70 городах РФ. «Дочки-Сыночки» предлагает большой спектр продукции – свыше 60 000 наименований от более чем 700 поставщиков из России, Белоруссии, Польши, Китая, Турции, Испании, Франции, Италии и ряда других стран. В ассортименте: одежда, обувь, игрушки, питание и средства гигиены, кроватки, коляски, стульчики для кормления, электромобили.

Фотография предоставлена компанией.