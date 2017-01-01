Компания Burberry выпустила новую коллекцию сумок-tote и аксессуаров

Коллекция Burberry Doodle объединила сумки-tote из разрисованной парусины с отделкой из кожи, а также аксессуары, дизайн которых дополнен эффектом небрежных брызг, сообщается в пресс-релизе компании.

В мастерской Burberry созданы пять рисунков с использованием шариковых ручек и фломастеров. Вдохновением к их созданию стала британская эклектичность и непредсказуемые погодные условия туманного Альбиона.

В честь запуска коллекции и в рамках долговременного сотрудничества с Burberry, британский художник Дэнни Сангра создал свою собственную версию модели Doodle-tote.

Коллекция сумок из разрисованной парусины с уникальными иллюстрациями Дэнни будет эксклюзивно представлена в рамках серии мероприятий, которые будут проходить в магазинах Burberry по всему миру, в таких мировых столицах как: Нью-Йорк, Токио, Пекин, Сеул и Лондон.

Двусторонняя сумка-tote Doodle изготавливается в специализированной мастерской во Флоренции. Модели Doodle выполнены из парусины с отделкой из кожи, дизайн которых дополнен эффектом небрежных и игривых красочных брызг. Doodle доступна в среднем и большом размерах, ручки выполнены из натуральной кожи, контрастная подкладка с принтом в виде клетки.

Платки квадратной формы, выполненные из невесомого шелкового хлопка, с принтом Doodle и бахромой по краям, сделаны в Италии.

Коллекция небольших кожаных аксессуаров включает: кардхолдеры, брелоки для ключей, чехлы для IPhone, а также двусторонние ремни и браслеты из кожи, украшенные логотипом Burberry, выполненным из латуни. Бумажник с застежкой-молнией, кошелек для монет, а также большой бумажник с застежкой выполнены из парусины и декорированы принтом Doodle. Кожаные кеды с принтом Doodle выполнены из габардина, выпущенного на фабрике Burberry, расположенной в графстве Йоркшир.

В январе 2018 году Burberry представит мужскую и женскую коллекции одежды, в которые войдут такие предметы гардероба, как платья, свитшоты, футболки, бомберы и тренчкоты — все декорированны принтом Doodle.

Основанная в 1856 году, компания Burberry является глобальным британским люксовым брендом с богатым наследием в области инноваций, мастерства и дизайна. Burberry включает в себя пять направлений: одежда для мужчин, одежда для женщин, одежда для детей, аксессуары и предметы красоты. Штаб-квартира Burberry расположена в Лондоне, компания представлена на Лондонской фондовой бирже (London Stock Exchange (BRB Y.L), Burberry является частью FTSE 100 index.

Фотографии предоставлены компанией.