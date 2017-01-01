Новости
НачалоНовостиКомпания Bendes представила новую коллекцию украшений «Русские сезоны»
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
Гала-показ Форума бизнеса моды-17 пройдет 30 ноября в Новосибирске Выставка Techtextil Russia пройдет с 20 по 23 марта 2018 года Рейтинг@Mail.ru
6-8 декабря 2017 года состоятся предзаказы детской и подростковой одежды и обуви Kid & Junior Fashion

Компания Bendes представила новую коллекцию украшений «Русские сезоны»

20.11.2017  21:41

Создавая «Русские сезоны», ювелиры Bendes Studio вдохновлялись русским балетом, сообщается в пресс-релизе компании.

В комплекте «Нарцисс», состоящем из кольца и серег, ярко-желтый цитрин окружен сапфирами и бриллиантами в оправе из белого золота 585 пробы. Комплект создан по мотивам балета «Нарцисс» в оформлении известного художника начала XX века Льва Бакста.

Комплект «Хлоя» представляют кольцо и серьги, в которых насыщенно-красные гранаты включены в созвездия бриллиантов, сапфиров и аметистов в оправе из желтого золота 750 пробы. Комплект создан по мотивам балета «Дафнис и Хлоя» в оформлении Льва Бакста.

Комплект «Карнавал» — это элегантный аметист, бриллианты, сапфиры, рубины и редкие цавориты в оправе из желтого золота 750 пробы. Комплект создан по мотивам балета «Карнавал» в оформлении художника Льва Бакста.

Комплект «Квадро фламенко» — это сочетание аметистов, бриллиантов, топазов и цитринов в оправе из белого золота 585 пробы. Комплект создан по мотивам сюиты «Квадро фламенко» в оформлении одного из величайших художников XX века Пабло Пикассо.

В комплекте «Жар-птица» гранат насыщенного красного цвета обрамлен бриллиантами и сапфирами в оправе из желтого золота 750 пробы. Комплект создан по мотивам балета «Жар-птица» в оформлении Льва Бакста.

Ювелирная дизайн-студия Bendes была основана в 2013 году. Мастера Bendes создают кольца, серьги, запонки и браслеты по индивидуальным эскизам. В студии можно выбрать дизайн будущего украшения, подобрать драгоценные камни и материалы.

Фотографии предоставлены компанией.

Просмотров: 123
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1432 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте