Коллекция Barbie х Missguided была перезапущена для нового сезона

Бренд Missguided выпустил новую лимитированную коллекцию с Barbie, сообщает компания Mattel.

В зимнюю линейку Barbie х Missguided вошли худи, спортивные костюмы и модные майки. Цветовая палитра осталась неизменной: розовый, серый, черный и цвета хаки, дополненные камуфляжными принтами и черно-белой полоской.

Новинкой коллекции от Missguided стала одежда из искусственного меха, аксессуары, а также мягкие халаты.

На создание дополнительной расширенной линейки одежды с Barbie дизайнеров Missguided вдохновил успех первой летней коллекции Barbie х Missguided. Она была раскуплена менее, чем за 24 часа после старта продаж.

Новая лимитированная коллекция Barbie х Missguided появилась на рынке 17 ноября.

Компания Missguided — британская мультиканальная компания, создающая одежду и аксессуары для девушек и женщин от 16 до 35 лет. Бренд был создан в 2008 году Нитином Пасси. Компания активно сотрудничает с мировыми брендами, знаменитостями, блоггерами. Ее продукцию можно приобрести в 160 странах.

Компания Mattel — один из мировых лидеров в области производства и дистрибуции игрушек; штаб-квартира — в Эль-Сегундо, штат Калифорния, США. Компанию основали в 1945 в США Рут Хэндлер, Эллиот Хэндлер и Мэтсон Гарольд. Представительство в России открыто в 2012 году. Всемирно известные бренды компании Mattel: Barbie, Fisher-Price, Hot Wheels, Monster High, Ever After High, Thomas and Friends продаются более чем в 146 странах.

Фотографии предоставлены компанией.