В новой осенне-зимней коллекции Katya Erokhina выбрала «путь женственности и комфорта», сообщается в пресс-релизе компании.

Взяв за основу классический силуэт, дизайнер Катя Ерохина создает новые формы и целостные образы. «Сердце» марки — это платья: лаконичные и сложные, строгие и романтичные, универсальные и для особых случаев. Помимо платьев в коллекциях бренда можно найти женственные комплекты с кроп-топами и узкими юбками, комбинезоны, жилеты, дополняющие образ.

В концепцию новой коллекции Katya Erokhina легли сочетание и комбинирование разных текстур и форм, поэтому особое внимание уделяется отделке и использованию материалов высокого качества. Ключевыми деталями являются драпировка из атласа, стеганная блестящая ткань и складки-оригами.

Основные цвета коллекции — классический черный, насыщенный бордовый, кирпично-красный, пудрово-серый дополняются нежно-голубым, бежевым и бледно-канареечным оттенками. Вся цветовая гамма линейки коррелируется между собой, позволяя гармонично сочетать образы.

Катя Ерохина — молодой московский дизайнер, имеет за плечами экономическое образование и диплом МГТУ имени А.Н. Косыгина. Призер конкурса «Русский силуэт». В настоящее время развивает собственную марку одежды и интернет-магазин katyaerokhina.ru. Марка Katya Erokhina представлена в шоу-руме по адресу: Неглинная улица, 29/14, строение 3, в Trend island в ТЦ «Авиапарк».

Фотографии предоставлены компанией.