Katerina Myachina и Nikita Okishev представят свои новые коллекции в рамках финального показа Follow The Fabrika

Финал проекта, совмещенный с премией Follow The Fabrika, состоится 5 декабря в ЦВЗ «Манеж», сообщают организаторы.

Событие пройдет при поддержке Московской торгово-промышленной палаты (Комитет МТПП по поддержке и развитию молодежного предпринимательства) и «является важной частью программ Fashion cluster, так как направлено на поддержку молодых, талантливых и перспективных дизайнеров и обеспечивает масштабирование их бизнеса по всему миру».

Международная fashion-премия пройдет на многофункциональной площадке нового поколения. Более 500 гостей проведут день в атмосфере креатива и лоска. Насыщенная программа будет включать в себя гала-ужин, в ходе которого будут названы имена лауреатов. Вечером пройдет показ финалистов, а также будут награждены все те партнеры, что поддерживали проект в течение года. Кульминацией ивента станет вечеринка с выступлением популярных исполнителей.

В финале свои новые коллекции покажут дизайнеры: Екатерина Мячина (бренд Katerina Myachina) и Никита Окишев (бренд Nikita Okishev). Финалисты получат гранты на ткани от партнерских фабрик; на коллаборации с крупными компаниями и другими fashion-событиями; на участие в госпрограммах от МТПП и многое другое.

В жюри премии: Эльнара Дадашева («Неделя моды в Москве», Vice President), Александр Хилькевич (аналитик моды, соучредитель «Национальной академии индустрии моды»), Алена Коннова (ведущий дизайнер компании «РусМода», направление Terekhov Girl), Степан Казявин («Твое» ведущий дизайнер мужской одежды бренда «Твое»), Ирина Каримова, Екатерина Егорова (директор обр. программ ModaHSE), дизайнер Яна Недзвецкая, Дарья Ядерная, ректор МГУДТ им. Косыгина Белгородский Валерий Савельевич, представители партнерских Недель мод из СНГ другие.

Ведущими вечера выступят телеведущие ТНТ Наталья Горожанова и Николай Цонку.

Дизайнер-финалист получит множество грантов от партнеров проекта:

Показы на партнерских Неделях моды в СНГ и ближнем зарубежье;

Стажировку в Европе;

50 метров индивидуально разработанной ткани от первой в мире онлайн фабрики тканей Space Fabrics;

Фотосессия и коллаборация с дизайнером головных уборов Лилией Фишер;

Показ в рамках конкурса «Подиум» в 2018 году и попадание в жюри проекта;

Грант на обучение в МГУДТ им. Косыгина;

Изготовление семи вещей из 100% итальянского кашемира по эскизам дизайнера и любой сложности модели от Полины Вагнер;

Многочисленные гранты на полосные рекламы в глянцах, интервью на fashion-порталах, а также трехмесячноеинформационноесопровождениена «Designers From Russia»;

И главное – показ в Гостином дворе в рамках «Неделя моды в Москве. Сделано в России» в 2018 году.

На событие приглашены: Лариса Вербицкая, Митя Фомин, Надя Ручка, Сати Казанова, Екатерина Варнава, Прохор Шаляпин, певец Шура, Настя Гребенкина, Лоя, Анна Невская, Михаил Богдасаров, Данила Поляков, Андрей Крыжный, Жанна Эппле, Елена Борщева, Анжелика Каширина, Мила Блюм, НодарРевия, певица Адриана, Алиса Толкачева, Светлана Камынина, Эдик Якут, Олег Огненный, Иван Гант, группа «Против правил»,Наталья Лесниковская, Софи Каштанова, Любава Грешнова, Виталий Савчук, Алла и Дмитрий Земсковы, Люся Чеботина, Никита Старушко и другие топовые блогеры Инстаграма.

После окончания Премии партнер события глянцевый журнал Style Deloпригласит всех самых ярких гостей вечера на закрытую вечеринку Style Party в один из столичных клубов в центре Москвы. Вход будет осуществляться строго по спискам, но все желающие попасть на after-party смогут подать заявки в директ профиля проекта в Инстаграм (@the_fabrika).

Иллюстрация предоставлена организаторами.