Предзаказы брендов Didriksons 1913, Deux par Deux, Kamik и Poivre Blanc будут проводиться 6-8 декабря 2017 года в гостинице «Измайлово Альфа» в зале 5, сообщают организаторы.

Didriksons 1913 (Швеция) - ведущий скандинавский производитель функциональной одежды для всей семьи. В линии для детей - широкий выбор верхней одежды: комбинезоны, куртки, брюки из непромокаемых, но «дышащих» мембранных тканей, одежда для дождливой погоды из полиуретана Galon, изделия «второго слоя» из мягкого флиса, аксессуары, обувь из натурального каучука. Конструкторское решение в линии для малышей позволяют одежде «расти» вместе с ребенком.

Deux par Deux – один из ведущих брендов детской одежды в Канаде с более чем 30-ти летней историей. В коллекции зима 2018/19 представлены костюмы, комбинезоны, конверты для автомобильного кресла, полукомбинезоны, поддевы и разнообразные аксессуары для детей, мальчиков и девочек от 0 мес. до 14 лет. Deux par Deux производит абсолютно все предметы детского гардероба, включая трикотаж, верхнюю одежду и обувь. Эксклюзивный представитель в России - компания Kidsstyle.

Poivre Blanc (Франция) - мировой бренд с более чем 25 летней историей. РВ имеет сеть своих фирменных магазинов по всей Европе и на многих известных горнолыжных курортах. На протяжении 15 лет одежда Poivre Blanc представлена на российском рынке. Детская линия бренда делится на две категории: Kids (3 мес.-7 лет) и Junior (8-16 лет). В обе категории входит высококачественная мембранная одежда для активного отдыха (комбинезоны, полукомбинезоны, куртки). Дистрибьютор в России – «Трасса».

Детская линия одежды и обуви Kamik (Канада) – это нечто среднее между модной повседневной и технологичной спортивной продукцией. Мембранная обувь представлена моделями с мембранами Gore-Tex или DryDefence. Применяются светоотражающие материалы для безопасности ребенка. Во всем мире очень популярна резиновая обувь Kamik для детей из фирменного материала Rubber HE. Такая резиновая обувь на 30-50% легче и эластичнее по сравнению с обычной резиновой обувью. Летняя линия детской одежды представлена удобными воздухопроницаемыми, но полностью водозащитными дождевиками и брюками из полиуретана. Зимой Kamik предлагает детям теплые мембранные куртки, брюки и комбинезоны на возраст от 1 до 14 лет. Модели для малышей имеют мощные усиления сзади, на коленях и скроены из особо крепкой ткани, которая отличается долговечностью. Подростковые модели легче, эластичнее, за счет мягких усилений в них удобно заниматься зимними видами спорта. Дистрибьютор в России – «Трасса».