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Кампания Philipp Plein по борьбе с контрафактной продукцией набирает обороты
24.10.2017 21:48
С января этого года Plein Group провела существенное количество прямых вмешательств, в ходе которых было изъято около 50 000 единиц контрафактного товара, сообщает компания.
Кампания по борьбе с контрафактной продукцией, запущенная Филиппом Пляйном, набирает обороты за счет усиления международной программы по защите брендов в более чем 35 странах: в Европе, России, на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии и США. Кампания развернута через ритейл и цифровые каналы и охватывает как социальные сети, так и запрещенные сайты.
В рамках немецкой дизайнерской политики, основывающейся на принципе «превосходства продукта и уважения к клиентам», Plein Group борется со всей контрафактной продукцией, имитирующей бренды Филиппа Пляйна.
Эта стратегия, в первую очередь, нацелена на защиту потребителей от любого проявления мошенничества. Еще одна задача – укрепление долгосрочных доверительных отношений со своей интернациональной аудиторией и предложение ей продукции, выполненной в соответствии с высокими стандартами качества.
Советуясь с итальянским Barzanò & Zanardo – лидером в сфере интеллектуальной собственности, Филипп Пляйн разработал глобальную стратегию с планом действий по борьбе с контрафакцией в регионах. Бренд уже провел существенное количество прямых вмешательств, в ходе которых было изъято около 50 000 единиц контрафактного товара с января этого года.
Вместе с тем в рамках цифровой среды команда юристов при поддержке Markmonitor занимается устранением рекламы подделок в Facebook, Instagram и других социальных сетях, а также чисткой интернета от внушительного количества сайтов и интернет-аукционов.
Подход Zero Tolerance, широко применяемый при сотрудничестве с местными властями и дистрибьюторами, сосредоточен не только на защите бизнеса и лояльности клиентов от неоригинального товара, но и на запрете незаконной практики, связанной с торговлей подделками, включая детский труд и торговлю оружием.
Кампания Филиппа Пляйна против контрафактной продукции сопровождается действенным планом развития розничной торговли, который подразумевает открытие от 1 до 3 новых магазинов в месяц по всему миру, что одинаково значимо как для наблюдения за различными рынками, так и для привлечения новых поклонников бренда.
АКТУАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПО БОРЬБЕ С КОНТРАФАКЦИЕЙ В ЧИСЛАХ
С января 2017 по сегодняшний день
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