С января этого года Plein Group провела существенное количество прямых вмешательств, в ходе которых было изъято около 50 000 единиц контрафактного товара, сообщает компания.

Кампания по борьбе с контрафактной продукцией, запущенная Филиппом Пляйном, набирает обороты за счет усиления международной программы по защите брендов в более чем 35 странах: в Европе, России, на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии и США. Кампания развернута через ритейл и цифровые каналы и охватывает как социальные сети, так и запрещенные сайты.

В рамках немецкой дизайнерской политики, основывающейся на принципе «превосходства продукта и уважения к клиентам», Plein Group борется со всей контрафактной продукцией, имитирующей бренды Филиппа Пляйна.

Эта стратегия, в первую очередь, нацелена на защиту потребителей от любого проявления мошенничества. Еще одна задача – укрепление долгосрочных доверительных отношений со своей интернациональной аудиторией и предложение ей продукции, выполненной в соответствии с высокими стандартами качества.

Советуясь с итальянским Barzanò & Zanardo – лидером в сфере интеллектуальной собственности, Филипп Пляйн разработал глобальную стратегию с планом действий по борьбе с контрафакцией в регионах. Бренд уже провел существенное количество прямых вмешательств, в ходе которых было изъято около 50 000 единиц контрафактного товара с января этого года.

Вместе с тем в рамках цифровой среды команда юристов при поддержке Markmonitor занимается устранением рекламы подделок в Facebook, Instagram и других социальных сетях, а также чисткой интернета от внушительного количества сайтов и интернет-аукционов.

Подход Zero Tolerance, широко применяемый при сотрудничестве с местными властями и дистрибьюторами, сосредоточен не только на защите бизнеса и лояльности клиентов от неоригинального товара, но и на запрете незаконной практики, связанной с торговлей подделками, включая детский труд и торговлю оружием.

Кампания Филиппа Пляйна против контрафактной продукции сопровождается действенным планом развития розничной торговли, который подразумевает открытие от 1 до 3 новых магазинов в месяц по всему миру, что одинаково значимо как для наблюдения за различными рынками, так и для привлечения новых поклонников бренда.

АКТУАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПО БОРЬБЕ С КОНТРАФАКЦИЕЙ В ЧИСЛАХ

С января 2017 по сегодняшний день

КОНТРОЛИРУЕМЫЕ СТРАНЫ ПРОВЕРКИ ВСЕГО ИЗЪЯТО УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА РАССЛЕДОВАНИЯ ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА Болгария 45 3164 19 5 Румыния 42 3048 1 4 Сербия 31 1131 Словакия 4 296 Греция 1 1834 3 Украина 5 42 1 1 Хорватия 1 38 Казахстан 2 Венгрия 1 492 Чехия 1 57 Черногория 16 ФРАНЦИЯ 69 7645 22 37 БЕЛЬГИЯ 51 735 9 11 НИДЕРЛАНДЫ 6 2098 3 21 ГЕРМАНИЯ 24 1331 ТУРЦИЯ 1160 12 3 ИСПАНИЯ 15 774 2 ИТАЛИЯ 25 2050 10 РОССИЯ 33 5227 3 КИТАЙ 3 16897 9 ДРУГИЕ: Санто-Доминго 1 950 Израиль 2 3564 Польша 3 194 Великобритания 10 914 Саудовская Аравия 1 100 ИТОГО: 374 53741 85 109

ОНЛАЙН Ликвидировано Разрешено В ожидании Социальные сети 5518 5275 253 Веб-сайты 1413 687 222 Рынки 22152 20737 1415 ИТОГО: 29083 26699 1890