01.11.2017 17:45

Алексей Островский, губернатор Смоленской области сообщил, что «сегодня эта культура занимает три тысячи гектаров, при этом стабильная государственная поддержка отрасли позволит уже в будущем году увеличить эту цифру до десяти тысяч гектаров, а к 2020 году — до 20 тысяч гектаров.

Об этом говорилось на расширенном совещании по вопросам развития регионального агропромышленного комплекса, проведенном губернатором Алексеем Островским и первым заместителем министра сельского хозяйства РФ Джамбулатом Хатуовым, в ходе которого были подведены итоги визита делегации Минсельхоза в Смоленскую область.