Модели Octo Finissimo Automatic и Octo Finissimo Tourbillon Skeleton завоевали победу в номинациях «Лучшие мужские часы» и «Лучший турбийон и спуск», сообщается в пост-релизе бренда.

Жюри Женевского гран-при часового искусства (GPHG) вручило престижные награды 8 ноября в театре Leman в Grand Hotel Kempinski Geneva.

Часы Octo Finissimo Automatic завоевали приз в номинации «Лучшие мужские часы», а часы Octo Finissimo Tourbillon Skeleton награждены в категории «Лучший турбийон и спуск».

Как было сказано на церемонии награждения, для жюри особое значение имели дизайн, эстетика и механика моделей Octo Finissimo.

Модель Octo Finissimo Automatic – победитель категории «Лучшие мужские часы» - была представлена на выставке в Базеле весной этого года. Она установила третий мировой рекорд дома Bvlgari, вслед за ранее установленными часами Octo Finissimo Tourbillon (2014) и Octo Finissimo Minute Repeater (2016). Модель Octo Finissimo Automatic в октябре этого года уже получила награду а рамках выставки SIAR в Мехико как «Лучшие мужские часы года». На сегодня Octo Finissimo Automatic являются самыми тонкими на рынке автоматическими часами.

Толщина корпуса этого творения дома Bvlgari составляет всего 5,15 мм, диаметр – 40 мм, мануфактурный автоматический механизм толщиной 2,23 мм.

Другая модель, отмеченная Женевским гран-при (GPHG) – Octo Finissimo Tourbillon Skeleton – тоже выпущена в 2017 году. Часы оснащены полностью скелетонированным и собранным из 253 деталей ультратонким механизмом с турбийоном, работающим на тринадцати камнях и восьми миниатюрных шарикоподшипниках, без использования которых было бы невозможно снизить общую толщину механизма до рекордного значения.

Bvlgari — итальянский ювелирный бренд, основанный греческим эмигрантом Сотириосом Булгари в 1884 году. На сегодняшний день является одним из крупнейших в мире производителей предметов роскоши. Первый магазин Bvlgari был основан сыном Сотириуса в 1905 году, а в 1970 году появились магазин в Нью-Йорке, Париже, Женеве и Монте-Карло.

Фотография предоставлена компанией.