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Ювелирная студия Bendes изготавливает обручальные кольца по индивидуальным эскизам
20.10.2017 23:09
Мастера дизайн-студии Bendes создают обручальные кольца по индивидуальным эскизам, сообщает компания.
В зависимости от предпочтений клиента на украшение может быть нанесена гравировка, посвященная важному событию. Дополнить кольцо можно и драгоценными камнями: изумрудами, рубинами, сапфирами.
«Индивидуальное украшение – это вклад в свои семейные ценности, - считает генеральный директор студии Bendes Константин Кытин. - Такие украшения будут потом передаваться по наследству, сохраняя историю семьи».
Дизайн-студия Bendes с 2013 года создает ювелирные украшения по индивидуальным эскизам.
Фотографии предоставлены компанией.
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