Показ коллекции Яниса Чамалиди в коллаборации с проектом Grand Mama состоится 23 ноября в Crystal Hall, сообщают организаторы.

Коллекция Message – это «послание к женщинам, которые хотят изменить мир, начав с себя».

Grand Mama – это проект о красоте вне возраста, созданный по инициативе клиники «Гранд мед». Основным лозунгом проекта является утверждение – «Красота не знает возраста». В противостояние с ошибочным мнением, что красота - это удел молодых, проект призывает современных женщин 45+ следить за собой, жить полной жизнью, наслаждаться всеми благами современной цивилизации. «Женщина – уникальное создание – она меняется с течением жизни, даже за один день она может измениться несколько раз: от игривой девочки до деловой дамы. Одежда – это не форма, а формат, отражающий эту постоянную переменчивую величину. Одежда стирает возраст, она придает статус», - комментирует Янис Чамалиди.

Фотография предоставлена организаторами.