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Итальянские производители представили обувь, способную охладить ноги в жару

16.11.2017  09:04

В Италии разработана графеновая обувь, которая способна охлаждать ноги в жару, сообщается на портале «Техкульт».

Благодаря высокой теплопроводности, графен широко используется при изготовлении множества различных предметов, в частности, защитных шлемов, микрофонов и ламп. Итальянский Институт технологий совместно с одним из ведущих производителей обуви компанией Fadel применили этот материал для создания обуви, сохраняющей прохладу в жаркую погоду.

Исследователи добавили небольшое количество чешуек графена в верхнюю часть полиуретановой подошвы – в стельку сандалий. Процентное содержание графена составило всего 1% от всей стельки. В результате даже такое незначительное количество улучшило тепловыделение обуви на 50%.

Компания Fadel запатентовала новую технологию, получившую название Freshoes, и уже представила образцы графеновой обуви на международной выставке в Милане.

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