10.11.2017 07:18

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский на заседании правительства дал ряд поручений министерству экономического развития по поводу развития легкой промышленности.

«Это важная «точка роста», которую нельзя упускать. Важно понять, где сейчас мы можем усилить позиции, где нужна поддержка, чтобы легкая промышленность стала еще одним драйвером развития экономики нашей области», – передает портал 1obl.ru слова Бориса Дубровского. Он также отметил, что данный сектор показывает стабильный рост на протяжении последних лет, и важно данные показатели не растерять. В 2017 году хорошую динамику показал целый ряд отраслей, относимых к легкой промышленности. Производство одежды выросло на 16%, текстиля - на 10%, кожи и изделий из нее - на 2,5%.

Министр экономического развития Челябинской области Сергей Смольников отметил, что регион входит в число лидеров по экспорту продукции легпрома среди субъектов УрФО и близлежащих регионов России. Однако существует ряд проблем, которые тормозят развитие: реализация контрабандной и контрафактной продукции, низкое качество отечественного сырья, нехватка квалифицированных кадров и низкий уровень зарплаты.

В числе основных проблем отрасли участники встречи назвали контрафакт и нехватка квалифицированных кадров. По итогам совещания Борис Дубровский поручил создать рабочую группу и до конца года сформулировать предложения по решению имеющихся проблем.