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Глава Союзлегпрома получил от президента страны почетную грамоту

08.11.2017  07:09

Владимир Путин наградил главу Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности Андрея Разбродина почетной грамотой.

Грамота была выдана «За заслуги в развитии предпринимательства, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу».

Соответствующее Распоряжение Президента Российской Федерации от 24.10.2017 № 369-рп «О поощрении» опубликовано на портале правовой информации.

ИА «РИА МОДА» поздравляет Андрея Разбродина с получением награды и желает дальнейших успехов в работе!

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