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Глава Союзлегпрома получил от президента страны почетную грамоту
08.11.2017 07:09
Владимир Путин наградил главу Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности Андрея Разбродина почетной грамотой.
Грамота была выдана «За заслуги в развитии предпринимательства, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу».
Соответствующее Распоряжение Президента Российской Федерации от 24.10.2017 № 369-рп «О поощрении» опубликовано на портале правовой информации.
ИА «РИА МОДА» поздравляет Андрея Разбродина с получением награды и желает дальнейших успехов в работе!
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