Глава РСКО: «Эко-кожа», «прессованная», «коллагеновая кожа» - это всего лишь маркетинговый ход

17.11.2017 07:17

Генеральный директор Российского союза кожевников и обувщиков Александра Андрунакиевич прокомментировала итоги исследования мужской кожаной обуви Роскачества.

Как говорится в сообщении ведомства, Александра Андрунакиевич, миф о натуральности так называемой «эко-кожи», часто встречающейся в лексиконе продавцов обуви, не соответствует действительности. «Эко-кожа», «прессованная», «коллагеновая кожа» - это всего лишь маркетинговый ход, синтетические материалы, не обладающие свойствами кожи. Это обман покупателей, с которым необходимо бороться», - заявила Александра Андрунакиевич. По ее словам, хороший кожзам для обуви, конечно, существует, но стоит довольно дорого и используется в дорогой обуви.

При этом ранее в своем исследовании, как уже писала РИА МОДА, Роскачество сообщило, что качество обуви не зависит от ее цены: самый дешевый образец (Zenden), и самый дорогой товар (Hugo Boss) – повышенного качества. А товары с нарушениями встречаются и среди дешевых, и среди дорогих марок.

Кроме того, эксперты тестировали обувь на содержание формальдегида и шестивалентного хрома: формальдегид может содержаться в клее, которым производитель соединяет кожу с подкладкой, а хром используется для дубления кожи.

Как отметила генеральный директор Российского союза кожевников и обувщиков, если в российской обуви канцерогенов гарантированно нет, то в обуви из Китая и азиатских стран они вполне могут присутствовать. «Китайские производители часто используют «грязный» хромовый дубитель, который может содержать шестивалентный хром», - говорит она.

Однако нарушителями российского законодательства таких производителей назвать нельзя – требования по отсутствию канцерогенов предъявляются только к коже, из которой изготовлена обувь. Дополнительно себя обезопасить от покупки токсичной обуви можно по сильному неприятному запаху – он может косвенно сигнализировать о ядовитости обуви.

Роскачество – национальная система мониторинга, сравнительных испытаний и подтверждения качества товаров и услуг, учрежденная распоряжением правительства по инициативе Минпромторга.