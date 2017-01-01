Глава Башкирии утвердил порядок выделения субсидий республиканскому легпрому

21.11.2017 07:09

Премьер-министр Башкирии Рустэм Марданов утвердил порядок выделения господдержки в виде субсидий предприятиям легкой промышленности, говорится в сообщении правительства республики.

На получение денежной помощи от властей Башкирии могут претендовать отраслевые предприятия, зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории республики. Они должны быть заняты в производстве текстильных изделий, одежды, кожи и изделий из кожи не менее двух лет, не являться иностранными юридическими лицами и не иметь долгов перед бюджетом и внебюджетными фондами.

Субсидии будут направлены на возмещение до 50% фактических затрат на закуп сырья у производителей, расположенных на территории республики.

Также правительством установлены показатели эффективности результативности использования субсидий, введен порядок возврата неиспользованных субсидий в отчетном финансовом году, а также иные меры, предусмотренные законодательством РФ и Башкирии.





Возмещаемая доля затрат для каждого предприятия, обратившегося в министерство, будет определяться пропорционально объемам закупа сырья.