Новости
НачалоНовостиГлава Башкирии утвердил порядок выделения субсидий республиканскому легпрому
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
Гала-показ Форума бизнеса моды-17 пройдет 30 ноября в Новосибирске XXI Международная выставка моды Central Asia Fashion пройдет 11-13 марта 2018 года Рейтинг@Mail.ru
6-8 декабря 2017 года состоятся предзаказы детской и подростковой одежды и обуви Kid & Junior Fashion

Глава Башкирии утвердил порядок выделения субсидий республиканскому легпрому

21.11.2017  07:09

Премьер-министр Башкирии Рустэм Марданов утвердил порядок выделения господдержки в виде субсидий предприятиям легкой промышленности, говорится в сообщении правительства республики.

На получение денежной помощи от властей Башкирии могут претендовать отраслевые предприятия, зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории республики. Они должны быть заняты в производстве текстильных изделий, одежды, кожи и изделий из кожи не менее двух лет, не являться иностранными юридическими лицами и не иметь долгов перед бюджетом и внебюджетными фондами.

Субсидии будут направлены на возмещение до 50% фактических затрат на закуп сырья у производителей, расположенных на территории республики. 
Также правительством установлены показатели эффективности результативности использования субсидий, введен порядок возврата неиспользованных субсидий в отчетном финансовом году, а также иные меры, предусмотренные законодательством РФ и Башкирии.

Возмещаемая доля затрат для каждого предприятия, обратившегося в министерство, будет определяться пропорционально объемам закупа сырья. 

Просмотров: 119
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1432 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте