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Furla запустила свою первую рождественскую кампанию

15.11.2017  21:49

Кампания Furla Society посвящена новогодней коллекции Holiday Collection, сообщается в пресс-релизе бренда.

C ноября 2017 года новая рекламная кампания новогодней коллекции Holiday Collection представлена на всех каналах Furla, включая Instagram, Facebook, а также официальный сайт и интернет-магазин furla.com, где дополнительную атмосферу создают различные интерактивные приложения. На китайском рынке данная кампания будет продвигаться через WeChat. Концепция Furla Society призвана подчеркнуть красоту и природу современных женщин, которые уникальны, но при этом могут вписаться в любую ситуацию и любое общество.

Кампания Furla Society была создана режиссером Уджином Лином и фотографом Нико Бустосом под творческим руководством лондонского агентства Wednesday.

«Эта кампания является чем-то совсем новым для Furla, которая сегодня выработала новую стратегию и направление бизнеса. Наша задача сделать Furla синонимом итальянского образа жизни, главным аксессуаром Италии. Для этого мы пробуем новые пути для привлечения нашей аудитории, - говорит генеральный директор Furla Альберто Камерленго.

Компания Furla была создана в 1927 году итальянцем Алдо Фурланетто. Ежегодно бренд представляет две основные коллекции — осенне-зимнюю и весенне-летнюю, а также коллекции Furla — Flash и Spot, которые отличаются тем, что в их состав включены модели и цвета, не вошедшие в основные коллекции. В настоящее время по всему миру открыто более 200 монобрендовых магазинов Furla, в которых можно приобрести обувь, сумки, солнцезащитные очки, кошельки и другие аксессуары.

Фотографии предоставлены компанией.

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