Fort Group: ТРК «Академ-Парк» обновлен на 20%

В течение 2016–2017 годов в торгово-развлекательном комплексе «Академ-парк» было обновлено более 20% арендопригодной площади (GLA), сообщает компания Fort Group.

С 2016 года в ТРК «Академ-парк» проводится масштабная ротация операторов — без учета якорных операторов реновации подверглось более 40% торговых площадей. На протяжении 2017 года в комплексе появились магазины популярных брендов — Cozy Home, Women Secret, Askona, Ochnik, Tribuna и др. В новом формате представлены Gloria Jeans, Zarina, Love Republic, «Рив Гош». Так, после переезда на второй этаж с увеличением площади практически в два раза в апреле 2017 года был открыт Love Republic, а в сентябре в новом формате предстал «Рив Гош» — площадь магазина увеличилась более чем на 70%, до 575 кв.м. Это позволило операторам подстроиться под изменения покупательского спроса, расширить ассортимент и представить новые группы товаров. Сегодня в комплексе представлены магазины площадью от 17 кв. м до 2000 кв.м.

«Академ-парк» — торговый центр, пользующийся неизменно высоким спросом со стороны как арендаторов, так и покупателей. С момента открытия объект демонстрирует стабильные показатели посещаемости и заполняемости, что крайне важно для операторов с целью планирования своих будущих оборотов. Ряд арендаторов, работающих в ТРК с момента открытия и знающих его целевую аудиторию, готовы менять форматы, увеличивать площадь, инвестировать средства в развитие и обновление своего магазина в ТРК «Академ-парк», — комментирует Дарья Сизых, заместитель коммерческого директора Fort Group. — Мы также постоянно ведем работу по обновлению пула операторов, привлекая в проект новых игроков, предлагающих посетителям дополнительный выбор товаров и услуг».

Изменения коснулись и фудкорта — весной в обновленном формате был представлен ресторан «Теремок», открыты новые операторы — «Чебуroom» и Grill Republic. До конца 2017 года планируется завершить расширение и обновление ресторана Chili Pizza.

Торгово-развлекательный комплекс «Академ-парк» (ранее — мебельный центр «Грейт») открыт после масштабного редевелопмента и реконцепции в декабре 2011 года. Реновация и перепрофилирование объекта позволили предложить жителям Калининского района классический торгово-развлекательный комплекс.

На сегодняшний день общая площадь составляет 32 648 кв. м, арендопригодная площадь — 20 771 кв. м. Комплекс удачно расположен напротив станции метро «Академическая», на пересечении ключевых транспортных артерий — Гражданского проспекта и проспекта Науки. Ежедневно ТРК посещают порядка 19 000 человек. Якорные операторы ТРК занимают 44% от GLA. В числе якорных операторов: супермаркет «Перекресток» (1 985 кв. м), магазин бытовой техники «М.Видео» (2 072 кв. м), многозальный кинотеатр «Формула кино» (2 463 кв. м), универмаг детской одежды «Лукоморье» (1 096 кв. м), магазин доступной модной одежды для всей семьи Modis (1 019 кв. м) и др.

Фотография предоставлена компанией.