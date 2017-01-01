Фонд развития промышленности прокредитует два предприятия, входящих в Союзлегпром

13.11.2017 07:21

Как говорится в сообщении отраслевой организации, состоялось очередное заседание экспертного совета Фонда развития промышленности, по итогам которого было принято решение выделить льготное кредитование двум предприятиям, входящим в Союзлегпром.

Так, льготное финансирование получат ХБК «Шуйские ситцы» и «Ивановоискож» из Ивановской области.

ХБК «Шуйские ситцы» получит средства на проект «Приобретение и установка цепочки технологического оборудования для выпуска тканей из пряжи высоких номеров и тканей специального назначения». Сумма кредитования — 250 млн руб. на 60 месяцев.

«Ивановоискож» получит деньги на «Проект по созданию комплексного высокотехнологичного производства технического текстиля с полимерным покрытием (тентовых материалов с ПВХ-покрытием)». Сумма, выделяемая ФРП — 103, 58 млн руб., также на 60 месяцев.

В общей сложности экспертным советом было рассмотрено десять проектов, для финансирования одобрены девять проектов на общую сумму 2326,309 млн рублей.