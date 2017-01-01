Новости
НачалоНовостиФонд развития промышленности прокредитует два предприятия, входящих в Союзлегпром
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
Гала-показ Форума бизнеса моды-17 пройдет 30 ноября в Новосибирске B2B Brand - онлайн выставка брендов мужской, женской и детской моды (одежда, белье, обувь) Рейтинг@Mail.ru

Фонд развития промышленности прокредитует два предприятия, входящих в Союзлегпром

13.11.2017  07:21

Как говорится в сообщении отраслевой организации, состоялось очередное заседание экспертного совета Фонда развития промышленности, по итогам которого было принято решение выделить льготное кредитование двум предприятиям, входящим в Союзлегпром.

Так, льготное финансирование получат ХБК «Шуйские ситцы» и «Ивановоискож» из Ивановской области.

ХБК «Шуйские ситцы» получит средства на проект «Приобретение и установка цепочки технологического оборудования для выпуска тканей из пряжи высоких номеров и тканей специального назначения». Сумма кредитования — 250 млн руб. на 60 месяцев.

«Ивановоискож» получит деньги на «Проект по созданию комплексного высокотехнологичного производства технического текстиля с полимерным покрытием (тентовых материалов с ПВХ-покрытием)». Сумма, выделяемая ФРП — 103, 58 млн руб., также на 60 месяцев.

В общей сложности экспертным советом было рассмотрено десять проектов, для финансирования одобрены девять проектов на общую сумму 2326,309 млн рублей.

Просмотров: 127
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1425 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте