Интенсив Fashion PR, включающий 11 занятий, стартует 15 ноября 2017 года, сообщает Fashion Consulting Group.

Программа адресована владельцам бизнеса, связанного с одеждой, обувью или аксессуарами, которым необходимы знания в этой области, владельцам fashion стартапов, которые хотят самостоятельно осуществлять функции PR на старте собственного бизнеса, не неся лишних затрат, а также молодым специалистам, желающим построить карьеру в модном PR.

Курс включает 11 занятий:

1. Fashion PR: кому и для чего он нужен?

2. PR тексты и story telling.

3. Визуальный контент: все виды fashion съемок с редактором глянца.

4. B2B в fashion: как правильно общаться и о чем писать для деловой и отраслевой прессы.

5-6. Модный глянец по обе стороны баррикад: как дружить с редакторами и о чем не стоит им писать.

7. Соц.сети: от настройки до текстов.

8. Fashion events: для прессы, партнеров, клиентов.

9. Кросс-промо, бартер, коллаборации.

10. Этика и оценка работы PR.

11. Презентация проектов по группам.

По итогам курса слушатели научатся «писать правильные тексты, делать хорошие съемки, дружить с журналистами и редакторами глянца и деловых СМИ, настраивать PR процессы в собственной компании, понимать аудиторию и общаться с ней на одном языке и конвертировать PR в продажи».

Занятия будут проходить 2-3 раза в неделю с 18.00 до 21.00. Старт программы – 15 ноября 2017.

Место проведения занятий: образовательный центр Fashion Consulting Group, Малый Гнездниковский пер., 4, м. Пушкинская/Тверская/Чеховская.