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Fashion Consulting Group запускает интенсивный курс Fashion PR
21.10.2017 00:39
Интенсив Fashion PR, включающий 11 занятий, стартует 15 ноября 2017 года, сообщает Fashion Consulting Group.
Программа адресована владельцам бизнеса, связанного с одеждой, обувью или аксессуарами, которым необходимы знания в этой области, владельцам fashion стартапов, которые хотят самостоятельно осуществлять функции PR на старте собственного бизнеса, не неся лишних затрат, а также молодым специалистам, желающим построить карьеру в модном PR.
Курс включает 11 занятий:
1.
Fashion PR: кому и для чего он нужен?
По итогам курса слушатели научатся «писать правильные тексты, делать хорошие съемки, дружить с журналистами и редакторами глянца и деловых СМИ, настраивать PR процессы в собственной компании, понимать аудиторию и общаться с ней на одном языке и конвертировать PR в продажи».
Занятия будут проходить 2-3 раза в неделю с 18.00 до 21.00. Старт программы – 15 ноября 2017.
Место проведения занятий: образовательный центр Fashion Consulting Group, Малый Гнездниковский пер., 4, м. Пушкинская/Тверская/Чеховская.
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