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Фабрики Луганской Народной Республики получили заказ на пошив спецодежды

10.11.2017  15:13

Фабрики Луганской Народной Республики получили заказ на пошив спецодежды, сообщают «Донецкие новости».

По словам и. о. заместителя председателя совета министров Александра Дробота, заказ на 10 тысяч единиц спецодежды получили «Брянковчанка» и Алчевская фабрика, на 5 тысяч пар — Луганская обувная фабрика. Как отметил чиновник, половина заказов уже выполнена и в ближайшем времени начнется отгрузка продукции.

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