10.11.2017 15:13

Фабрики Луганской Народной Республики получили заказ на пошив спецодежды, сообщают «Донецкие новости».

По словам и. о. заместителя председателя совета министров Александра Дробота, заказ на 10 тысяч единиц спецодежды получили «Брянковчанка» и Алчевская фабрика, на 5 тысяч пар — Луганская обувная фабрика. Как отметил чиновник, половина заказов уже выполнена и в ближайшем времени начнется отгрузка продукции.