Отличительными особенностями босоножек из новой линейка Elisabetta Franchi стали минимализм линий и миди-каблук, сообщается в пресс-релизе бренда.

Босоножки выполнены из бархата и доступны в классическом черном варианте, а также в пастельных тонах: античном розовом, изумрудном, ванильном и дымчато-голубом.

Бренд Elisabetta Franchi появился в 1998 году, когда его основательница г-жа Франки создала на месте своего ателье компанию Betty Blue SpA. Первая коллекция Elisabetta Franchi сразу завоевала успех публики. Сегодня одежду Elisabetta Franchi выбирают Гвен Стефани, Джиджи Хадид, Карли Клосс, Линдси Лохан, Селин Дион, Игги Азалия, Каролина Куркова и Аврил Лавин.

Фотографии предоставлены компанией.