Новая коллекция Елены Шипиловой посвящена Императору России Николаю II и всем новомученикам России, сообщается в пост-релизе компании.

Название коллекции «17» навеяно Октябрьской революцией 1917 года, трагические события которой повлекли за собой коренные изменения исторического и духовного пути России.

2017 год для России, как считает дизайнер, это «год раскаяния и уроков, которые должны быть извлечены из истории нашего государства, чтобы не повторилась кровавая и братоубийственная война, духовное и материальное обнищание народа».

«Вдохновением этой коллекции я обязана святым новомученикам российским: Императору Николаю II и его семье. Не прошли бесследно мои путешествия в 2016 и 2017 годах по местам, связанным со святым семейством», — говорит Елена Шипилова.

Впечатления от путешествий и духовные искания дизайнера проявились в ее творчестве, в новой коллекции, которая не оставила равнодушными зрителей и гостей показа.

В моделях прослеживаются мотивы русского авангарда и классики. Характерна цветовая гамма изделий: красный, белый и синий — цвета российского триколора. Красота духовная, одухотворенные лица моделей со старинных фотографий слились воедино с красотой природы Крыма: синевой моря и неба, зеленью кедров и можжевельников, старинных белых дворцов и галерей.

Коллекция «17» получилась «революционно-дерзкой и, одновременно, одухотворенно-нежной». Открыли показ красные платья, символизирующие период кумача и революции, когда русский народ был одержим «духом перемен».

Коричневые и черные цвета следующих луков символизируют войну, террор и разруху. Цвета смерти и насилия. Их сменяют синий и голубой, цвета неба и мечты. Они символизируют грядущее возрождение России. Финальные выходы в белом, чистые и светлые.

Показ Елены Шипиловой открыл вокальный проект VIVA, под руководством Александра Балыкова. Коллектив исполнил старинный русский романс «Белой акации гроздья душистые», который очень любил последний российский император.

Аранжировка музыки для показа, в которой присутствовали фрагменты произведений русских композиторов Скрябина, Свиридова и других, была сделана dj Lykov.

Образы для моделей разработаны стилистом Павлом Елфимовым.

Благодаря фотографу Ларисе Мыслицкой удалось осуществить художественную съемку коллекции непосредственно в Крыму и снять lookbook новой коллекции.

Показ посетили: Яна Поплавская, Ольга Будина, Ирина Лачина, Ирина Сашина, Дарья Калмыкова, Анетта Орлова, Алиса Толкачева, Инна Гинкевич, Алеса Качер, Ирина Баринова, Анна Данилова, Алекс Че и другие известные персоны.

Модный дом Елены Шипиловой был создан в 2002 году российским художником-модельером Еленой Шипиловой. Компания производит женскую одежду 42–54 размеров, рассчитанную на женщин 25–50 лет и выпускает две коллекции в год: «Осень-зима», «Весна-лето». В каждой коллекции небольшой партией выходит Luxury Shipilova Platinum.

Фотографии предоставлены компанией.