Закрытый показ коллекции Dark Moon от дизайнера Джемала Махмудова состоялся 26 октября на подиуме «Хрустальный» Недели моды в Москве, сообщается в пост-релизе компании.

Весь показ Dark Moon, стилизованный под ночь полнолуния, был окутан мистикой, начиная с выхода Марии Погребняк, которая на подиуме, при свете полной Луны смело укрощала настоящего волка.

Dark Moon - новая коллекция дизайнера Джемала Махмудова - раскрытие граней женской природы: сочетание женственных линий кроя, с агрессивной сексуальностью конструктивных форм.

Дизайнер не боится работать с асимметрией, объемом, фактурой, конструкцией, делая пластичными, даже, самые жесткие формы и материалы. В коллекции много ручной вышивки стеклярусом и бисером.

Основные цвета коллекции: черный, серый, изумрудный, бордо, красный, электрик и бежевый.

Завершает коллекцию вечерний блок, в котором дизайнер использует ткани, щедро расшитые бисером и пайетками.

В платье невесты по лунной дорожке вышла давняя поклонница марки и организатор свадебных торжеств знаменитостей Анна Городжая.

Аксессуары коллекции Dark Moon: броши ручной работы, в виде ореола Луны и месяца, бархатные клатчи, высокие бархатные и кожаные перчатки и роскошные широкополые шляпы.

Обувь на показ была предоставлена маркой Paolo Conte – классические бархатные и серебристые лодочки «дополняли утонченный образ «плывущих» по подиуму лунных богинь, а брутальные ботильоны превращали их в земных воинов магии».

На закрытом показе присутствовали клиенты модного дома MD Djemal Makhmudov и звездные гости: группа «Фабрика», музыкант и композитор Вадим Капустин (Isaac Nightingale), телеведущая Олимпиада, певица Согдиана, Маргарита Позоян, стилист Катя Гершуни, стилист Макс Гор, актриса Елена Борщева, футболист Павел Погребняк, Анастасия Задорожная, финалистки проекта «Голос» Анастасия Спиридонова и Валентина Бирюкова, телеведущая Ольга Жук, Эстель Семенчук известный художник-гример Мосфильма, актриса Мария Берсенева, участница «Битвы экстрасенсов» Марина Зуева, артистка Клара Новикова, участница «Новой Волны» Люся Чеботина, олимпийская чемпионка Софья Великая, актриса Калашникова Анастасия.

Джемал Махмудов – российский дизайнер женской одежды, владелец марки MD Makhmudov Djemal, основанной в 2010 году. Бренд ежегодно выпускает две регулярные коллекции и несколько мини-коллекций, в числе которых не только одежда, но и сумки, аксессуары и даже парфюмерия; а также параллельно сотрудничает со звездами шоу-бизнеса и принимает участие в различных творческих проектах и коллаборациях. Флагманский магазин расположен в галерее «Модный сезон», а география продаж бренда ограничивается уже не только пределами Российской Федерации.

Фотографии предоставлены компанией.