Henderson и Liberty создали премиальную капсулу рубашек Liberty exclusively for Henderson, сообщается в пресс-релизе модного дома.

Liberty – английский бренд со 130-летней историей, известный яркими коллаборациями с японским Uniqlo и маркой спортивной одежды Nike. Компания знаменита своими орнаментами. Она была основана Артуром Либерти в 1875 году в Англии. Почти с самого начала Артур Либерти начал приглашать лучших художников и дизайнеров своего времени для создания орнаментов для тканей.

В капсуле представлено несколько моделей «для истинных ценителей британского качества и стиля».

Рубашки класса люкс из тканей Liberty теперь стали доступны и российским мужчинам только во флагманских салонах и в интернет-магазине Henderson.

ГК «Нenderson-Россия» основана в 1993 году. Торговая марка создана польским производителем одежды LPPS.A. В 2003 году эта компания переуступила права на бренд Нenderson России. В нашей стране создается собственное подразделение дизайна и развития торговой марки. Разрабатывается и запускается линейка, представляющая одежду в стиле casual — Hayas. Сегодня Henderson присутствует в 160 крупнейших торговых центрах, расположенных в 55 городах России.

Фотографии предоставлены компанией.