При создании новой осенне-зимней коллекции дизайнеры бренда Henderson применяли инновационные решения, сообщается в пресс-релизе компании.

В коллекции расширена линейка пальто подчеркнуто строгого стиля, но с добавлением новых трендовых деталей и линий. Предпочтение в тканях отдано крупной клетке и текстурному меланжу. Материал практически всех моделей пальто обработан по специальной технологии UniqueSense, благодаря которой приобретает водо- и грязеотталкивающие свойства. Некоторые модели пальто созданы в Италии совместно с итальянскими мастерами.

Продолжая уже заявленную в летней коллекции портмоне тему защиты персональных данных, Henderson создает инновационные куртки с защитой RFID (артикул JK-0237). Материал RFID-Protection блокирует передачу данных и сохраняет от кражи персональную информацию на банковской карте и телефоне. Специальный материал с RFID защитой расположен между утеплителем куртки и внешней тканью, благодаря чему он также защищает от излучения мобильного телефона.

Любители путешествий по достоинству оценят мультифункциональную куртку с удобными карманами для планшета, гаджетов, документов и прочих мелочей (артикул JK-0238). Изделие с 10 карманами для всего необходимого под рукой. На рукаве куртки есть небольшой карман специально для карт с RFID-метками, которые нет смысла защищать: проездных, пропусков, карт заправочных станций. Чтобы воспользоваться ими, достаточно одного движения рукой. Внутренний карман для смартфона или кредитной карты также оснащен подкладкой с RFID защитой от кражи данных.

Пуховик Doublay (артикул JK-0234). выполнен из высокотехнологичного двойного материала, соединенного путем переплетения волокон, без швов, благодаря чему пух не выбивается из ткани. Материал производится по особой технологии, в основе которой процесс термической спайки синтетической ткани. В производстве не применяются нитки, благодаря чему полотно получается более прочным.

В коллекции также представлены куртки, которые собираются в подушку для шеи. Можно сворачивать изделие в подушку, которая находится во внутреннем воротнике, и брать его в любую поездку. Есть также куртки и жилеты, которые собираются во внутренний карман или в удобный мешок. Такие модели легкие и теплые благодаря наполнителю из синтепуха, нетканого материала, в основе которого полиэфирные волокна. Обработка волокон силиконом усиливает водоотталкивающие свойства наполнителя, поэтому он быстро сохнет и долго не промокает.

Инновационные новинки верхней одежды Henderson можно найти в салонах и в интернет-магазине бренда.

ГК «Нenderson-Россия» основана в 1993 году. Торговая марка создана польским производителем одежды LPPS.A. В 2003 году эта компания переуступила права на бренд Нenderson России. В нашей стране создается собственное подразделение дизайна и развития торговой марки. Разрабатывается и запускается линейка, представляющая одежду в стиле casual — Hayas. Сегодня Henderson присутствует в 160 крупнейших торговых центрах, расположенных в 55 городах России.

Фотографии предоставлены компанией.