«Дочки-Сыночки» открыли четвертый магазин в Нижнем Новгороде

Новый нижегородский магазин «Дочки-Сыночки» открылся 11 ноября в ТРЦ «Фантастика», сообщает компания.

По традиции, открытие сопровождалось праздником для детей и взрослых с обязательным сладким угощением, играми, конкурсами и подарками.

На сегодняшний день сеть уже представлена 167 магазинами в 70 регионах страны. До конца года в «семье» «Дочки-Сыночки» появится еще шесть магазинов, а в 2018 году компания будет открывать по два магазина ежемесячно.

«В ноябре нам исполняется 21 год. Полное совершеннолетие – серьезный повод, чтобы отпраздновать его в масштабах всей страны и поблагодарить наших покупателей за их любовь и преданность. Все эти годы мы ежедневно дарим праздник взрослым и детям, делаем все, чтобы посещение наших магазинов и покупки приносили не только пользу, но и радость. Убедиться в этом можно было 11 ноября, начиная с 14 часов, в нашем новом магазине в Нижнем Новгороде. Гостей ждал праздник со сладостями, шоу мыльных пузырей, конкурсами с призами. Пока родители изучали ассортимент, дети играли с аниматорами, перевоплощались в сказочных персонажей с помощью аквагрима и прекрасно проводили время», – рассказал Антон Павлов, пресс-секретарь компании «Дочки-Сыночки».

Праздник в честь открытия нового магазина в ТРЦ «Фантастика» – не единственный для покупателей «Дочки-Сыночки» в Нижнем Новгороде. 18 ноября взрослых и детей приглашают повеселиться на дне рождения «Дочки-Сыночки» в ТЦ «Этажи» (ул. Белинского, 61). К слову сказать, празднование полного совершеннолетия компании будет проходить по-взрослому, в масштабах всей страны: 11-12 и 18-19 ноября в 40 магазинах сети (Брянск, Курск, Москва, Орел, Санкт-Петербург, Тюмень и др.).

«Дочки-сыночки» — сеть супермаркетов товаров для детей от 0 до 16 лет. Более 160 магазинов компании открыты в 70 городах РФ. «Дочки-сыночки» предлагает большой спектр продукции — свыше 60 000 наименований от более чем 700 поставщиков из России, Белоруссии, Польши, Китая, Турции, Испании, Франции, Италии и ряда других стран. В ассортименте: одежда, обувь, игрушки, питание и средства гигиены, кроватки, коляски, стульчики для кормления, электромобили.

Фотография предоставлена компанией.