25.10.2017 07:21

За девять месяцев 2017 года «Алроса» увеличила добычу алмазов на 6% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года до 29,54 млн карат, говорится в сообщении компании.

Объем продаж алмазов по итогам периода составил 3,3 млрд долларов, реализация бриллиантов - 13,2 млн долларов. Одновременно группа подтвердила план по алмазодобыче на 2017 год в размере 39,3 млн карат.

В компании объясняют рост показателей увеличением алмазодобычи на россыпных месторождениях, подземном руднике «Удачный» и трубке «им. Карпинского-1».

«Алроса» - крупнейший производитель алмазов в мире. В 2016 г. объем добычи «Алросы» составил 37,2 млн карат, продажи - 40,1 млн карат. Продажи необработанных алмазов в денежном выражении в прошедшем году составили 4,375 млрд долларов.