Новая коллекция Burberry вдохновлена «сентябрьским показом бренда, а также эклектичным собранием легендарных британских вещей», сообщается в пресс-релизе компании.

В коллекцию вошли 14 предметов гардероба: деликатные кружевные платья и вечерние наряды, водонепроницаемая верхняя одежда, брюки для верховой езды и длинные юбки с принтом клетки «тартан».

Особую роль занимает ткань с принтом классической винтажной клетки Burberry, из которой выполнены бомберы и элементы пальто. Принт «тартан» на юбках сочетается с вручную связанными трикотажными элементами, соединенными в стиле «пэчворк».

Шуба, выполненная из зеленого искусственного меха, и пальто в стиле милитари подчеркивают разнообразие текстур и оттенков, образовывая современную городскую эстетику.

Ключевые цвета: оттенки сорбетов - розовый, зеленый и голубой в сочетании с черным, цветом camel, красный и темно-синий.

Ключевые ткани: тартан и винтажная шерстяная ткань в клетку, вязаные вещи с орнаментами Aran, Fair Isle («сказочные» мотивы) и «Аргайл» (ромбы). Пластик, искусственный мех, вышитый тюль и кружево, габардин.

Burberry впервые появился на Net-A-Porter с коллекцией весна-лето 2005, представив линии ready-to-wear и аксессуаров, в 2014 в ассортимент была добавлена косметическая линия. Мужская коллекция Burberry представлена на MR Porter.

Все образы из капсульной коллекции представлены в продаже на Net-A-Porter.

Burberry – один из старейших британских брендов, специализирующийся на производстве мужской, женской, детской одежды, обуви и аксессуаров. Модный дом выпускает также нижнее белье, косметику и парфюмерию. Основан в 1856 году Томасом Берберри в Бейзингстоке. Бренд представлен в 50 странах мира более чем в 5 000 монобрендовых бутиках.

Фотографии предоставлены компанией.