Показ коллекции L’AIRte от бренда Ivanova прошел под живое выступление уличных музыкантов коллектива #Mulermanband, сообщается в пресс-релизе компании.

«В основе любого предмета одежды скрыта своя история», - считает Юлия Иванова. Оставаясь верной такому видению творческого процесса, дизайнер представила коллекцию с историей, которая предлагает «отправиться в чувственное путешествие по миру и попытаться увидеть, услышать и узнать его посредством чувств и эмоций».

По словам Юлии, коллекция получилась очень «ощущенческой», сотканной из эмоций, неподдающихся анализу, моментов счастья, которые испытаны в какой-то определенной точке пространства». Настроение легкости и волшебства нашло отражение в цветах, присущих небу и воздуху: оттенки бирюзового и голубого, бежевого и белого сопоставляются с всплесками мягкого розового, глубокого синего или зеленого тонов. Эмоциональный спектр материалов задается не только цветами, но и выбором фактур и их нестандартным смешением. На подиуме играли сочетания хлопковых и льняных тканей с кружевом, новые интересные фактуры, возникшие из сопоставления плотных и прозрачных материалов, контрасты объемов и цветов. В отделках использованы оригинальные детали, вышивка ручной работы, принты – символы магнолии.

Ivanova – бренд женской одежды и аксессуаров, уже около 10 лет производящий небольшие сезонные коллекции и качественные модели для продажи в ЮФО.

Фотографии предоставлены компанией.