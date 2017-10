22.10.2017 12:39

Ольга Бузова стала звездой коллекции весна-лето 2018 дизайнера Bella Potemkina «Девушки как звёзды», посвященную ярким выходам знаменитостей на красные ковровые дорожки.

Главной звездой показа стала популярная певица, телеведущей и self-made girl Ольга Бузова. Поздравить Беллу Потёмкину с выходом новой коллекции пришли давние поклонницы бренда: Анна Хилькевич, Айза Анохина, Алёна Водонаева и другие.

Сегодня «благодаря интернету и социальным сетям, мировые границы стираются. Ты можешь широко заявить о себе в любом уголке планеты, имея лишь страстное желание, упортство, креативный подход и немного таланта. В цене — масштабность! Если покорять кино — то только в Голливуде, если блистать на ковровой дорожке — то непременно в Каннах, если петь — то так, чтобы тебя услышали по обе стороны Атлантики. Важно выделяться, важно быть заметной!» – так описывает дизайнер идею коллекции.

Нарочитая звёздность присутствует в коллекции не только концептуально, но и буквально. «Дизайнер украшает принтом в виде звёзд рукава платьев, плечи жакетов, юбки, топы, а также аксессуары. В коллекции много отсылок к стилю диско и эстетике 80-х: отсюда обилие пайеток, виниловые и глянцевые фактуры, зеркальный блеск серебряных и золотых оттенков. «Папарацци должны заметить настоящую звезду издалека!»

Для моделей в повседневном стиле также характерны яркие декоративные элементы: пояс в стразах, блестящая фурнитура с логотипом бренда, мерцающий лацкан пиджака в сочетании с благородной костюмной тканью или элегантным бархатом. Дизайнер вновь обращается к теме ассиметрии: платье-трансформер, например, теперь имеет не только неравномерную длину и один рукав, но и сочетает в себе винил, органзу, струящийся шёлк и многофактурные сетки.

В новой коллекции Bella Potemkina присутствуют жакеты оверсайз с широкими плечами, брюки и шорты с завышенной талией, брендированные лампасы брюк, рукава сложного кроя. Логотип — силуэт женского профиля — сочетается с геометричными элементами и прямыми полосками разной толщины. Основные цвета сезона — чёрный, золото и красный — подчёркнутая смелость, индивидуальность и роскошь. Тема спорт-шика, по-прежнему, громко звучит в каждом образе!

Героиня новой коллекции Bella Potemkina - неординарная личность, она умеет удивлять и восхищать. Эта активная девушка обожает находиться в центре событий, быть в курсе всех модных тенденций и идти на шаг впереди моды. Она и есть тренд: посещает знаковые мероприятия, любит веселиться с друзьями, путешествовать и быть героиней хроник street-style. При этом она успевает многое — в том числе, учиться, заниматься саморазвитием, строить успешную карьеру и даже быть леди-босс!

Новая коллекция Bella Potemkina сезонная, однако на этот раз дизайнер решила обратиться к концепции see now – buy now: некоторые образы появятся в продаже сразу после показа».

Фотографии предоставлены модным домом Bella Potemkina