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«Детский мир» открыл три новых магазина – в Краснодаре, Томске и Орске
24.10.2017 07:11
ГК «Детский мир» продолжает развитие торговой сети в российских регионах. Ритейлер, говорится в сообщении компании, открыл сразу три новых супермаркета – в Краснодаре, Томске и Орске.
Новые магазины начали работу в городах:
Группа компаний «Детский мир» – российский оператор розничной торговли детскими товарами. Группа компаний объединяет национальную розничную сеть магазинов «Детский мир», сеть магазинов ELC, интернет-магазины «Детский мир» и ELC. По данным на 30 июня 2017 года сеть магазинов «Детский мир» представлена 488 магазинами в России и Казахстане, расположенными в 173 городах России и 8 городах Казахстана, сеть «ELC» представлена 40 магазинами в России. Совокупная торговая площадь магазинов группы – 604 тыс. кв.
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