Группа компаний «Детский мир» сообщает об открытии новых супермаркетов в Чебоксарах и Жанаозене.

Новый казахстанский «Детский мир» открылся в городе Жанаозен в одноименном торговом центре (микрорайон Оркен, стр. 1д). Торговая площадь – 1000 кв. м. С учетом нового магазина сеть насчитывает 16 супермаркетов в 9 городах республики Казахстан.

В Чебоксарах магазин открылся в ТЦ «Мега Молл» (ул. Калинина, д. 105а). Торговая площадь – 1000 кв. м. Супермаркет стал четвертым торговым объектом сети в городе.

В сети «Детский мир» представлен широкий ассортимент товаров для детей от 0 до 12 лет: одежда и обувь, товары и питание для новорожденных, игрушки для мальчиков и девочек, товары для раннего и школьного развития детей и подростков.

Группа компаний «Детский мир» (тикер на Московской фондовой бирже – DSKY) – крупнейший в России оператор розничной торговли детскими товарами. Группа компаний объединяет национальную розничную сеть магазинов «Детский мир», сеть магазинов ELC, интернет-магазины «Детский мир» и ELC. По данным на 30 июня 2017 года сеть магазинов «Детский мир» представлена 488 магазинами в России и Казахстане, расположенными в 173 городах России и 8 городах Казахстана, сеть ELC представлена 40 магазинами в России. Совокупная торговая площадь магазинов группы – 604 тыс. кв.

Фотография предоставлена компанией.