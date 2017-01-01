Confindustria Russia: Итальянские инвесторы не уходили с российского рынка и не планируют этого делать

ИА «РИА Мода» публикует итоговый пресс-релиз общего собрания Ассоциации итальянской промышленности Confindustria Russia, состоявшегося 15 ноября в Москве, в гостинице «Рэдиссон-Ройал Украина».

Мероприятие, в котором приняли участие более 450 предприятий и кредитных организаций, в том числе Unicredit, Ubi и Росбанк, произвело большой ажиотаж.

Начиная с 2015 года Confindustria Russia активно работает как над оказанием поддержки и продвижением итальянского бизнес-сообщества в России, так и над комплексным развитием отношений между Россией и Италией, которые имеют многолетнюю историю.

«Итальянские инвесторы не уходили с российского рынка и не планируют этого делать», — заявил президент Ассоциации итальянской промышленности Confindustria Russia Эрнесто Ферленги на открытии Генеральной ассамблеи ассоциации.

Президент ассоциации отметил, что за два года Confindustria Russia достигла впечатляющих результатов, позволила встретиться более чем 3000 компаний из Италии и России, организовав 60 мероприятий в этих двух странах и подписав множество соглашений с бизнес-ассоциациями, министерствами, регионами и университетами.

«Итальянские компании находятся в постоянном поиске новых партнеров и заинтересованы понять, как лучше всего инвестировать свои ресурсы, свои ноу-хау в российский рынок. Федеральное правительство тоже готово помочь нам посредствам различных льгот. Конечно, режим экономических санкций создал для нас многочисленные трудности, но не следует, однако, бояться, нашим экономическим связям нечего бояться», — добавил г-н Ферленги.

Теперь, когда ВВП России вернулся к росту, бизнес-возможности в России, безусловно, будут только увеличиваться, что подтвердил также вице-губернатор Московской области Денис Буцаев: «Никогда не было так просто инвестировать внутри нашего региона и делать бизнес с нами. У нас было много визитов итальянских компаний из различных отраслей экономики. Мы всегда готовы принять всех, кто интересуется нашими предприятиями».

Confindustria Russia является единственным представителем Всеобщей конфедерации итальянской промышленности на территории России, которая отстаивает интересы более 150 тысяч итальянских предприятий во всех регионах Италии и в мире, и объединяет как крупные, так и малые и средние компании в таких секторах как машиностроение, строительство, энергетика, высокие технологии, пищевая промышленность, здравоохранение, и др.

Деятельность Confindustria Russia направлена на: развитие сотрудничества между итальянскими и российскими компаниями, создание новых совместных предприятий/проектов, поощрение трансфера технологий и локализации производства в России. Ассоциация является ключевым элементом Sistema Italia в России.

«Мы всецело разделяем инициативу Российского государства по реализации программ импортозамещения, которая поощряет использование научно-технического потенциала итальянских производителей и создание совместных предприятий путем локализации производства на территории Российской Федерации. Confindustria Russia на постоянной основе уже сотрудничает с такими российскими организациями как «Деловая Россия», «Опора России», «Российский союз промышленников и предпринимателей», а также c Министерством промышленности и торговли Российской Федерации. Мы убеждены, что совместное сотрудничество стратегически и исторически важно для экономики наших стран», — заявляет Эрнесто Ферленги, президент Confindustria Russia и вице-президент ENI.

Фотографии предоставлены пресс-службой Confindustria Russia.