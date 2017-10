Организаторы проекта «Неделя моды в Москве. Сделано в России» подвели итоги четвертого дня 38-го сезона.

Программа четвертого дня Недели моды в Москве включила в себя не только демонстрацию новых тенденций сезона весна-лето 2018, но и новые тренды в профессиональном образовании, работе с талантливой молодежью и построении коммуникаций в сфере fashion.

Фестиваль дизайна «●RU» продемонстрировал коллекции финалистов Всероссийского конкурса молодых дизайнеров конкурса, который проводит Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство) при поддержке Министерства образования и науки РФ, Министерства промышленности и торговли РФ и Ассоциации высокой моды прет-а-порте.

Среди участников лауреаты различных молодежных и студенческих конкурсов в сфере дизайна из России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья.

Целью конкурса является развитие делового сотрудничества молодых дизайнеров, учебных заведений, различных организаций и предприятий; финансирование наиболее инновационных и интересных творческих проектов, предоставление возможности пройти стажировки в зарубежных школах дизайна и домах моды ведущих дизайнеров России.

Завершил программу фестиваля дизайна «●RU» круглый стол, на котором обсуждались актуальные вопросы, связанные с поддержкой и продвижением талантливой молодежи. В рамках круглого стола рассматривались такие темы как:опыт зарубежных партнеров в работе с молодыми талантамии вклад начинающих дизайнеров в развитие индустрии моды России, новые формы взаимодействия производителей с талантливой молодежью в области легкой промышленности.

Показ модного дома Sabina Mak прошел под энергичные биты уникального поп-трио Vougal, солистом которого является Михаил Житов, полуфиналист телевизионного проекта «Голос 5» с редким вокальным диапазоном. Коллекция была разделена на три блока: street-style, городской couture и haute-couture. Черно-белую гамму, которая уже стала узнаваемой визитной карточкой марки, дополняли цвета – фавориты будущего весенне-летнего сезона: ультрамарин и песочно-бежевый.

Коллекция Woman Nation от Shivey создавалась по формуле Smart / Hard / Body Friendly, ставшей ДНК бренда. Дизайнер бренда Наталья Шиве инспирировалась темой астронавтики. Эффект достигается с помощью металлизированной ламинации и напыления (органза, кожа, хлопок), а также футуристического сложного кроя. Жесткие каркасные элементы платьев — это отсылки к лаконичной геометрии космических машин. Прослеживается полный отказ от использования в коллекции принтов — все декоративные элементы выполнены с помощью контрастных фактур и аппликаций.

Динамичное трио дизайнеров – модельеров: Гера Скандал, Полина Голубь и генеральный директор журнала Totallook Дарья Булгакова продемонстрировали коллекцию детской и взрослой одежды Totallook, которая отличается своей многогранностью дерзостью и несет в себе уличную культуру, пропитанную импрессионизмом. Концепция коллекции – это акцент на экологичные материалы – в коллекции использован искусственный мех и хлопковые натуральные ткани, что является неотъемлемым трендом сезона. В качестве моделей в показе приняли участие актриса театра и кино Эвелина Бледанс и певица и танцовщица Корнелия Манго.

Французский бренд La Redoute представил на подиуме образы из основной линии осень-зима 2017/2018, а также коллаборацию сезона с французским брендом Jour/Ne. Девушка La Redoute – это олицетворение современного французского стиля.

Образы коллекции Dreams by Karina Khimchinskaya рассчитаны на девушек, которые «любят воплощать мечты в реальность». Каждая модель коллекции отличается фирменными принтами Karina Khimchinskaya, на которых просматриваются теплые сюжеты средиземноморских пейзажей и романтичного городского колорита. Хитом коллекции по праву можно назвать платья-рубашки в стиле сафари.

Виктория Андреянова представила коллекцию, вдохновленную женскими характерами «Повестей Белкина» А.С. Пушкина. Дизайнер предлагает совершить путешествие в хитросплетения женской логики, в конфликт желаний и стихий. Ее коллекция - это история о том, что за глубокими цветами живут глубокие смыслы. О гармонии в несовершенстве. О лунном свете, что укажет путь к любимому. Девичья душа - потемки. Но настроение цвета звездной ночи сменится серым монохромом сомнений лишь для того, чтобы на рассвете белая пелена расступилась и взошли розовые надежды. А кружевное счастье не заставит себя долго ждать. Коллекция Victoria Andreyanova – это концептуальность, графичность и благородная чистота линий. Особый акцент дан на асимметрию и объемность. Платья-рубашки, летние плащи, комбинезоны и свободные удлиненные топы выполнены из натуральных хлопковых материалов, шелка и вискозы.

Аннетт Хоффманн - основательница одноименного бренда, в этом сезоне решила отойти от стандартной концепции и показала не привычную всем коллекцию readytowear, а уникальную капсулу кутюрных платьев ручной работы, сложно декорированных, созданных для самых важных и значимых мероприятий. Шесть абсолютно сказочных платьев были продемонстрированы гостям презентации, в рамках Недели моды в Москве. Пышные кринолины, созданные из множества тончайших слоев шелковой сетки. Блестящие юбки, напоминающие чешую русалки, сверкающая и переливающаяся бахрома, кокетливые рукава-фонарики и совершенно идеальное алое платье с невероятной юбкой ручной работы - детская мечта о нарядах Барби, воплощенная в серьезных и сложных платьях haute couture.

Популярный стилист и телеведущий Александр Рогов совместно с Faberlic представил капсульную коллекцию женской одежды и аксессуаров Faberlic by Alexandr Rogov. При создании коллекции ставка была сделана на простые и понятные общепринятые константы. Основная идея заключается в создании базового гардероба-конструктора, и является главной темой, как в советах по стилю Александра Рогова и его собственных коллекциях, так и в совместной коллекции с Faberlic.

В рамках деловой программы FCG «Мода будущего: индустрия высоких технологий» состоялось самое ожидаемое мероприятие, которое привлекло особое внимание. Спикеры Катя Федорова, автор самого популярного канала о моде Good Morning, Karl!, бывший редактор Vogue, Interview Russia и маркетинг-директор TheBluetprint.ru, и Оля Слово, основатель проекта Self Made Studio, топ-стилист пригласили участников обсудить, как и почему соцсети и мессенджеры заменили традиционные медиа, рассказали о своем опыте ведения персонального СМИ и немного поспорили о том, за каким каналом будущее.

Еще одной, не менее интересной темой, стал Fashion PR будущего. О том, как создавать storytelling и виртуальные территории, рассказала Ольга Штейнберг, PR директор Fashion Consulting Group, куратор курса Fashion PR.

Амбассадором 38-го сезона Недели моды в Москве стала Ирина Куликова, любимая модель Марка Джейкобса и Джона Гальяно, участница таких мировых шоу, как Prada, Nina Ricci, Yves Saint Laurent, Louis Vuitton и Calvin Klein.

Шоу-румы заработали в новом формате. В этом сезоне в Гостином дворе открылся Pop-up store от проекта Freedom Team. Он представляет собой «лабиринт», по всему периметру которого можно познакомиться с одеждой российских дизайнеров. Специально для MFW байеры Freedom Store собрали коллекции таких брендов, как Noel, Cute, Nnedre, Otocyon, Bat Norton, Arny Praht, Yana Segetti и многих других. В Pop-up storе представлены востребованные дизайнерские марки аксессуаров из Санкт-Петербурга, универсальной базовой одежды, а также концепт-бренды в уже характерном для Санкт-Петербурга урбанистическом стиле. Впервые в Pop-up store от проекта Freedom Team можно будет купить офлайн коллекции, созданные в коллаборации Faberlic c Valentin Yudashkin и Alena Akhmadullina. Наряду с Pop-up store на площадке Недели моды в Москве представлены пять брендовых шоу-румов российских дизайнеров: Khan, Kalinka Morozov, Anastasia Kuchugova, «Мехико», «Кольчуга» и Kalinka Morozov.

Гостями четвертого дня Недели моды в Москве стали: Екатерина и Александра Стриженовы, Ксения Соловьева, Маша Федорова, Ирина Лачина, Ирина Слуцкая, Денис Симачев, Александр Иванов, Женя Малахова, Гоша Карцев, Эвелина Бледанс, Корнелия Манго, Андрей Аболенкин, Джемс Гольштейн, ГоарАветисян, Алла Акперова, Екатерина Одинцова, Ксения Князева, Анфиса Черных, Антонина Клименко, Дмитрий и Кристина Викулины и другие.

Участники показов Недели моды в Москве: Valentin Yudashkin, La Moda para niños Spain, Funny Sunny, Irina Sharlay, La Redoute и La Redoute By Plus Size Magazine (France), Elena Shipilova Jorgia White, Sadovskaya for Gepur, Lenskaya Designe Bureau, Artem Krivda, Anna Wolf, Burda, Mir Cashemira, D’lorisan, Anastasiya Kuchugova, Alisia Fiori, RF Couture by Tatiana Zatolokina, Yanina Demi Couture, MD Makhmudov Djemal, Sergey Sysoev, Chloe х Vivicoxy, Фестиваль дизайна «.RU. Сделано в России», Sabina Mak, Shivey, Totalllook by Gera Skandal/Polina Golub and Daria Bulgakova, Karina Khimchinskaya, Victoria Andreyanova, Faberlic by Alexandr Rogov, Stilnyashka, Eleonora Amosova, Lana2Rock by Julia Asutina, Fashion Book by Alena Stepina, Svetlana Evstigneeva& Beretkah, Ekaterina Romanova, Teplitskaya design, Alina Assi, Kravets and Карина Сарсенова, Sharov, Volky, Alena Nega, De salitto & Stefania Pinyagina&Pablosky, Lisa Romanyuk, L’efant royal, Kenguru, Lusien Krysan, NN by Ponomarev, Kamilla Purshie, Maria Shosheva, Shiyan.

Организатором «Недели моды в Москве. Сделано в России» выступает Ассоциация Высокой моды и Прет-а-порте при поддержке Минпромторга России.

Фотографии предоставлены организаторами.