В этом сезоне Британская высшая школа дизайна запускает 27 интенсивов, сообщается в пресс-релизе организации.

Часть интенсивов посвящена теме Art&Science, над которой школа начала активно работать в этом году. Курс «Нейромаркетинг для бизнеса и дизайна» познакомит специалистов, работающих в области рекламы, PR и брендинга, с основами нейробиологии восприятия и поможет улучшить коммуникацию с целевой аудиторией. Программа «VR-art: от скетчей до инсталляций» научит работать с технологиями виртуальной и дополненной реальности, а «Дизайн интернета вещей» познакомит слушателей с особенностями разработки проектов «умных» вещей.

Кроме того, создавать фирменный стиль бренда научит арт-директор Студии Артемия Лебедева Эркен Кагаров, event-маркетинг будут преподавать основатели компании Eventum Premo Александр Шумович и Алексей Берлов, а fashion-бизнес – Дарья Ядерная, управляющий директор консалтинговой компании Esper Group и автор монографии Luxury in the BRICS о развитии люкса в России.

Все интенсивы поделены между шестью основными направлениями деятельности школы: Мода и стиль, Бизнес и маркетинг, Коммуникационный дизайн, Визуальные искусства, Пространственный дизайн и Art&Science.

Ознакомиться с полным списком интенсивов, а также уточнить стоимость и продолжительность курсов можно на сайте БВШД.

Первые интенсивы стартуют 12 января, а завершится программа 4 февраля.

Фотография предоставлена организацией.