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Бренд Zasport опубликовал лукбук актуальной коллекции
31.10.2017 09:51
В коллекции российского бренда casual и спортивной одежды Zasport на данный момент представлены мужские и женские свитшоты, футболки, а также аксессуары, сообщает компания.
В ноябре ожидается выход новой коллекции Zasport.
Zasport – российский бренд casual и спортивной одежды, который создан в 2012 году дизайнером Анастасией Задориной. Производство бренда расположено в Подмосковье. В числе последних достижений – контракт с Олимпийским комитетом России по экипировке сборной России до 2025 года.
Фотографии предоставлены компанией.
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