В коллекции российского бренда casual и спортивной одежды Zasport на данный момент представлены мужские и женские свитшоты, футболки, а также аксессуары, сообщает компания.

В ноябре ожидается выход новой коллекции Zasport.

Zasport – российский бренд casual и спортивной одежды, который создан в 2012 году дизайнером Анастасией Задориной. Производство бренда расположено в Подмосковье. В числе последних достижений – контракт с Олимпийским комитетом России по экипировке сборной России до 2025 года.

Фотографии предоставлены компанией.