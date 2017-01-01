Новости
НачалоНовостиБренд Victoria’s Secret представил новую коллекцию белья Dream Angels Champaigne Nights
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
Ежегодная премия The Best Luxury Stores пройдет 21 ноября 2017 года B2B Brand - онлайн выставка брендов мужской, женской и детской моды (одежда, белье, обувь) Рейтинг@Mail.ru
6-8 декабря 2017 года состоятся предзаказы детской и подростковой одежды и обуви Kid & Junior Fashion

Бренд Victoria’s Secret представил новую коллекцию белья Dream Angels Champaigne Nights

15.11.2017  21:46

При создании коллекции Champaigne Nights дизайнеры Victorias Secret использовали кружево, прозрачные вставки и золотые оттенки, сообщается в пресс-релизе компании.

В коллекции Dream Angels Champaigne Nights представлены модели Demi, Push-Up, бюстье, бралетт, боди и платье-комбинация.

Модель бюстгальтера Demi из коллекции Champaigne Nights стала основой для дизайна легендарного Fantasy Bra 2017, который в этом году представит Лаис Рибейро (Lais Ribeiro) на Victoria’s Secret Fashion Show 2017 в Шанхае.

Victoria's Secret — ведущий ритейлер, специализирующийся на продаже модного женского белья, продуктов парфюмерии и косметики, также известный благодаря своим fashion-шоу и сотрудничеству со знаменитыми супермоделями. В настоящее время сеть Victoria's Secret насчитывает более тысячи магазинов.

Фотографии предоставлены компанией.

Просмотров: 63
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1428 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте