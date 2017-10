В новом сезоне линейка Ultra Range от Vans пополнилась хайтоп-версией под названием Ultra Range Hi, сообщается в пресс-релизе компании.

Все ключевые особенности модели – комбинированная формованная подошва, технология амортизации Ultra Cush™ Lite и оригинальный «вафельный» протектор Vans ­– теперь сопровождаются дополнительной поддержкой стопы и фиксацией на щиколотке.

Ultra Range Hi в различных цветовых вариантах и полной размерной линейке для женщин и мужчин доступны в магазинах Vans и у официальных дистрибьюторов бренда начиная с октября 2017 года.

Vans® — бренд, производящий обувь, одежду и аксессуары для экстремальных видов спорта и повседневной жизни. Продукцию Vans можно найти в более чем 75 странах мира. Под руководством и в собственности бренда находятся около 600 точек продажи. Vans активно поддерживает спортсменов, художников, музыкантов и талантливых людей, делающих вклад в развитие экстремальных видов спорта, уличной и молодежной культур. Бренд также организовывает масштабные актуальные мероприятия и развивает собственные платформы: VansTripleCrownofSurfing®, Thevans U.S. Open of Surfing, Vans Pool Party, Vans Custom Culture, Vans Warped Tour® и международный музыкальный фестиваль House of Vans.

