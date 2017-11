Магазин международного бренда спортивной одежды Under Armour площадью 300 квадратных метров расположился на третьем этаже столичного торгового центра «Метрополис», сообщает компания.

Праздничное мероприятие House of Will по случаю открытия магазина посетили известные российские спортсмены, знаменитости, блогеры и журналисты.

Магазин в «Метрополисе» предлагает одежду, обувь и экипировку для мужчин, женщин и детей. Магазин является первой торговой точкой в России, где можно приобрести товары Under Armour.

С декабря 2016 года продукция UnderArmour официально продается в России в онлайн-магазине партнера марки Lamoda.ru. В последний месяц компания Under Armour активно развивается в России благодаря плодотворному сотрудничеству с Lestate, партнером по оптовым продажам, и Inventive Retail Group, занимающейся мультибрендовыми розничными магазинами и владеющей магазинами Leap и Street beat.Вместе с ООО «ВостокИнвест», партнером по розничным магазинам и спортивным командам, Under Armour планирует активно расти на российском рынке в ближайшем будущем, открывая новые точки продаж.

«Мы очень рады официальному запуску бренда Under Armour в России, одном из наиболее динамично развивающихся рынков спортивных товаров в мире, — отметил Джейсон Арчер, вице-президент Under Armour по развивающимся рынкам.– Выход компании на российский рынок – это важный этап международного развития марки, поскольку мы стремимся помогать спортсменам всего мира добиваться лучших результатов с помощью инновационной экипировки».

Платформа Under Armour Connected Fitness™ поддерживает крупнейшее в мире онлайн-сообщество поклонников спорта и здорового образа жизни, предлагая широкий спектр приложений, таких как UA Record, Map My Fitness, Endomondo и My Fitness Pal. Головной офис Under Armour расположен в городе Балтимор (штат Мериленд, США). На Фондовой Бирже Нью-Йорка котируются две категории обыкновенных акций Under Armour: акции категории «C» под кодом «UA» и акции категории «A» под кодом «UAA».

Фотографии предоставлены компанией.