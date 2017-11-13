Бренд The North Face презентовал новую коллекцию одежды для фрирайда

При создании коллекции Steep Series FW17 дизайнеры The North Face вдохновлялись темой космоса, сообщается в пресс-релизе компании.

В этом сезоне дизайн-команда разработала совершенный набор фрирайдера с учетом всех необходимых деталей.

Два улучшения коллекции включают в себя эргономичную посадку, а также технологию Fuseform™, дополненную другой – Gore-Tex®.

Fuseform™ – это процесс прошивки, который сочетает более толстые прочные нити и нити с меньшей плотностью волокна, которые расположены в зонах быстрой изнашиваемости. Благодаря этому общий вес изделия снижается, и создается бесшовный переход между частями снаряжения.

Ранее покрытие Gore-Tex® никогда не наносилось на тканые материалы, и это прорыв не только для двух брендов, но и для индустрии в целом. Также уникальной в коллекции является усовершенствованная эргономичная посадка для активных движений при катании, хайкинге и восхождении, которая была улучшена по результатам многолетних комментариев от спортсменов. Другие ключевые особенности: карманы, вшитые между слоями, совместимость капюшона со шлемом, встроенный в воротник карман для рации, а также держатель для радио с петлей.

«В 1991 году в коллаборации с легендарным лыжником Скоттом Шмидтом мы запустили Steep Tech – первую линейку одежды, вдохновленную спортсменом. Сейчас наша миссия остается прежней – создавать лучшую экипировку для райдеров, которая позволит им добиваться большего в спорте. Никогда до этого коллекция не олицетворяла нашу миссию лучше, чем эта осенняя линейка, – рассказывает Даррен Куксон, вице-президент по продукту в Европе. - Наша дизайн-команда вдохновлялась астронавтами – как и наши спортсмены, они отправляются в неизвестность, в суровую экстремальную среду, и им необходимо то, что защитит их и поможет в лучшем виде противостоять любым условиям».

Запуск коллекции совпадает с выходом Ushba – нового фильма с Лео Слеметтом и другими спортсменами The North Face – Сэмом Антаматтеном и Маркусом Эдером. Трое райдеров пытаются одолеть первый спуск с одноименной горы в Сванетии, Грузия. Любое препятствие команда успешно преодолевала, спускаясь с верхнего северного пика под названием Witches Sabbath высотой 4 694 метра.

Видео будет доступно с 30 ноября на YouTube канале The North Face.

Коллекция The North Face Steep Series FW17 уже доступна у официальных дистрибьюторов The North Face.

The North Face® - бренд, принадлежащий VF Corporation и основанный в 1966 году. Сегодня The North Face по праву является лидирующим outdoor-брендом и создает вещи под девизом Athlete Tested, Expedition Proven («Протестировано атлетами, проверено в экспедициях»). Товары марки доступны в спортивных магазинах по всему миру, а головной офис находится в Калифорнии, США.

Фотография предоставлена компанией.