В новом осенне-зимнем сезоне коллекцию горного снаряжения The North Face Summit Series™ дополнили новыми продуктами, сообщает компания.

В шестислойную систему Summit Series™ входят вещи, пригодные для любой природной зоны, маршрута, погодных условий и высоты. Продукты из серии предназначены для трех категорий использования: технического альпинизма, высотного альпинизма / высококатегорийного горного туризма и относительно нового вида спорта – ски-альпинизма.

На примере коллекции Summit Series для ски-альпинизма можно увидеть, что снаряжение работает в комплексе. Первым идет нательный слой – термобелье (L1), отводящее влагу. Далее надеваются: флисс капюшоном Proprius Grid (L2) и легкая и компактная куртка Proprius Down (L3). Завершающим слоем служит мембрана Proprius GTX (L5). Все вещи доступны в широкой цветовой палитре, разработанной специально для горной местности. Яркие цвета делают спортсменов более заметными на горе при восхождении – это дополнительная безопасность.

«Протестировано атлетами, проверено в экспедициях» – основной девиз бренда The North Face. В подтверждение этого правила все снаряжение недавно побывало в высоких горах: на пике Канченджанга линию опробовали Симона Моро (Simone Moro) и Тамара Лангер (Tamara Lunger), а на вершину Шишабангма одежду взяли с собой Дэвид Гёттлер (DavidGöttler) и Эрве Бармас (HervéBarmasse).

Новинки бренда доступны в официальных точках продаж The North Face.

The North Face® - бренд, принадлежащий VF Corporation и основанный в 1966 году. Сегодня The North Face по праву является лидирующим outdoor-брендом и создает вещи под девизом Athlete Tested, Expedition Proven («Протестировано атлетами, проверено в экспедициях»). Товары марки доступны в спортивных магазинах по всему миру, а головной офис находится в Калифорнии, США.

Фотография предоставлена компанией.