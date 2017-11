Бренд St. Friday Socks выпустил «музыкальную» коллекцию носков

Российский бренд носков St. Friday Socks создал лимитированную коллекцию All you need is socks совместно с российскими музыкантами, сообщается в пресс-релизе компании.

Всего в «музыкальную» коллекцию St. Friday Socks вошло 22 модели носков, созданных в сотрудничестве группами «FruktЫ», «Аигел», On-the-Go, «Animal ДжаZ», Iowa, Uma2rman, Alai Oli и Шура Кузнецова. Каждый коллектив представил от одного до шести моделей носков и гольф. Для переноса на носки каждый участник предоставил цитаты из собственных треков, названия, символику и фирменные цвета.

Так, в коллекции появились лаконичные черно-белые носки от группы On-the-Go, на которых еще до выхода релиза временно стоял sold out. Хип-хоп дуэт «Аигел» нанес цитаты из песен «Мой принц мент», «На меня наросло тело» и «Буш баш». Группа Iowa обыграла свежий хит «Плохо танцевать» из альбома «Диско племя» — на носках связано название сингла и предупреждение: Danger, I’m bad dancer. Питерская команда «Animal ДжаZ» одну модель посвятила десятилетию альбома «Шаг Вдох», а вторую превратили в оду о любви к родному городу, используя слова из песни «Питер». Шура Кузнецова шутит строками из сингла «Не ношу трусов». Группа «FruktЫ» использовала свой лого и фруктовые принты, Alai Oli — сердца и фирменную эмблему (руки, образующие сердце), а Uma2rman — леттеринги с альбома «Пой, весна!» и песни «Припева нет».

Работа над фанатской коллекцией началась в январе 2017 года. Первой ласточкой стала коллаборация St. Friday Socks с группой «Мумий Тролль», посвященная 20-летию альбома «Морская» (коллекция продается до конца года), а также с группой «Сансара» и фестивалем Stereoleto. С подачи марки и на базе фабрики St. Friday свой носочный мерч также запустили музыканты «Моя Мишель», Елена Темникова, «Алоэ Вера» и другие.

«Музыкальный мерч давно перешел из категории фанатских сувениров в модный тренд, завоевав подиумы и страницы глянцевых изданий. И мне очень хотелось, чтобы российские музыканты прикоснулись к мировой тенденции и использовали в ассортименте мерча и носки. Ведь носки не только базовый продукт, но и мощное высказывание, способное формировать или завершать образ. Не стоит забывать и об эффекте напоминания о творчестве в ежедневном потреблении. К тому же носки легче купить прямо на концерте и положить в карман, чем футболку или свитшот», — комментирует идею создания коллекции основатель бренда St. Friday Socks Сергей Тонков.

Каждый дизайн коллекции All you need is socks будет доступен к продаже до весны 2018 года. Коллекция продается на концертах групп, а также на сайте марки www.myfriday.ru/music и в партнерских магазинах («Цветной», Capsula и другие).

Российская носочная марка St. Friday Socks создает креативные коллекции с декабря 2015 года. Бренд располагает собственной фабрикой, где используются новейшие технологии вязания с применением натуральных и синтетических волокон. Продукция St. Friday Socks продается более чем в 70 магазинах во многих городах России, а также в Эстонии, Латвии, Финляндии, Греции и США.

Фотографии предоставлены компанией.