Новости
НачалоНовостиБренд Pinko создал капсульную коллекцию совместно с Arzu Sabanci
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
Ювелирная неделя моды Estet Fashion Week пройдет 13-19 ноября 2017 года Рейтинг@Mail.ru

Бренд Pinko создал капсульную коллекцию совместно с Arzu Sabanci

25.10.2017  14:07

Коллаборация Pinko и Arzu Sabanci эксклюзивно представлена в бутике бренда в галереях «Времена года», сообщает pr-служба торгового центра.

Arzu Sabanci - влиятельная законодательница мод, основавшая в 2004 году компанию, которая занимается распространением люксовых брендов на рынке Турции.

Pinko — итальянский бренд, специализирующийся на производстве женской и детской одежды, обуви и аксессуаров. Основан в 1979 году супружеской парой Пьетро Негра и Кристиной Рубини в Фиденце. Бренд является частью компании CrisConf S.P.A.

Фотографии предоставлены компанией.

Просмотров: 186
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1417 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте