Праздничное мероприятие «5 лет Noosa-Amsterdam в России» пройдет 11 ноября в краснодарском арт-центре «Бронзовая лошадь», сообщают организаторы.

На праздновании соберутся медийные персоны, почитатели бренда и создатель марки Noosa-Amsterdam, звездные гости и хедлайнер мероприятия — dj Аzamat.

Гости мероприятия погрузятся в атмосферу четырех стихий: вода, воздух, огонь, земля. И пятая стихия — Noosa. В программе — интерактивные зоны, перформансы, арт-объекты, музыка от известных ди-джеев и фуршет. Вход по пригласительным.

Компания Noosa-Amsterdam Russia основана в 2012 году и является официальным дистрибьютором нидерландских аксессуаров Noosa-Amsterdam. Аксессуары марки продаются в 15 городах и регионах страны, а также в Украине и Республике Беларуссия. Бренд выпускает лимитированные тематические коллекции четыре раза в год. На все изделия — браслеты, ремни, кошельки, сумки, сандалии, брелоки, броши, ожерелья, кроме линии ювелирных украшений Relic — можно закрепить кнопки-символы, каждая из которых обладает уникальным духовным смыслом и отражает верования одного из народов планеты.

Иллюстрация предоставлена организаторами.