Новости
НачалоНовостиБренд Next представил новую имиджевую историю детской коллекции
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
Ежегодная международная конференция «Логистика индустрии моды» FashionLog — 2017 Выставка-презентация спортивной, повседневной и туристической одежды, обуви, аксессуаров и оборудования Sport Casual Moscow пройдет 22 - 24 января 2018 года Рейтинг@Mail.ru
6-8 декабря 2017 года состоятся предзаказы детской и подростковой одежды и обуви Kid & Junior Fashion

Бренд Next представил новую имиджевую историю детской коллекции

20.11.2017  23:08

История Love Me Tender посвящена обновленной детской линейке от британского бренда Next, сообщает компания.

В линейке представлены базовые вещи для новорожденных и детей до шести лет: плюшевые комбинезоны с ушками, вязаные ползунки с колпачками, как у эльфов, универсальная домашняя одежда, выполненная в спокойной минималистичной светло-синей гамме.

Компания Next начала свою деятельность в 1982 году. На сегодняшний день Next осуществляет доставку своей продукции в 72 страны по всему миру. В России интернет-магазин бренда работает с 2011 года.

Фотографии предоставлены компанией.

Просмотров: 84
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1432 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте