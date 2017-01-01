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Бренд Matina | Valieva представил коллекцию, вдохновленную «Игрой престолов»

16.11.2017  09:01

Презентация новой коллекции одежды приморского бренда Matina | Valieva состоялась во Владивостоке, сообщают «Новости Владивостока и Приморья».

Новая коллекция получила название Winter is here, она посвящена вселенной популярного фэнтези-телесериала «Игра престолов». Большинство из более 20 представленных моделей были сразу забронированы гостями мероприятия.

Ранее в 2017 году дизайнеры Виктория Матина и Наиля Валиева на международном конкурсе «Пигмалион» во Владивостокском государственном университете экономики и сервиса представили коллекцию Utopia 84, которая была рекомендована к участию в финале международного конкурса молодых дизайнеров «Русский силуэт» в Москве, а также в неделе моды China Zhengzhou International Culture Fashion Week в Китае.

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